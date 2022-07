Kde hrozí chudoba? Do ohrožených oblastí chce hejtmanství nasměrovat více dotací

Problémy spojené s chudobou hrozí bezmála šestině středočeských obcí a měst – a to z větší části v okrajových oblastech kraje. Podle čerstvého zhodnocení hospodářsky a sociálně ohrožených území (HSOÚ) jich do této kategorie patří 204: téměř 18 procent. Aby lidé odtud v masovějším měřítku neodcházeli do oblastí s příznivějšími poměry, kraj by jim třeba mohl přednostně přidělovat peníze z dotací. A zaměřit se na posouzení jejich veřejné dopravy.

Krajský úřad Středočeského kraje v Praze. | Foto: DENÍK/Dimír Šťastný

Že je třeba věnovat větší pozornost dvěma stovkám míst, mezi nimiž nefigurují jen malé obce, ale i větší a velká města jako Kladno, Kolín, Neratovice, Příbram, Rakovník či Slaný, ukázala analýza, kterou nechalo nově připravit vedení kraje. Předchozí hodnocení s vymezením ohrožených území, připravené pro rozvojovou strategii na období 2019–2024, bylo více než deset let staré; podle slov náměstka hejtmanky s kompetencí pro oblast regionálního rozvoje a územního plánování Jiřího Snížka (Piráti) vzniklo před rokem 2012 a bylo značně zastaralé. „Vybrali jsme pět indikátorů, konkrétně pohyby obyvatelstva, věkovou strukturu, nezaměstnanost, podnikatelskou aktivitu a dopravní obslužnost, a podle nich jsme určili, zda obce jsou, anebo nejsou sociálně a hospodářsky slabé,“ vysvětlil, jaká byla kritéria hodnocení. „Z vyhodnocení vznikl žebříček určující pořadí obcí a měst od nejpostiženějších k těm s pozitivním vývojem. „Byly vybrány ty, které se na něm umístily do 25 procent počtu obyvatel kraje,“ konstatoval Snížek. VIDEO, FOTO: To není hračka. Policistům pomáhá pod vodou na Slapech dron Aktualizaci přehledu oblastí, kde nejsou takzvaně za vodou a spíš tam hrozí problémy, vzali na vědomí krajští radní. Bude ještě předložena ke schválení krajskému zastupitelstvu, jehož nejbližší zasedání se připravuje na 12. září. Změny k lepšímu mají nastartovat peníze Seznam HSOÚ nemá zůstat přehledem zpracovaným do tabulek – a tečka. Počítá se s tím, že lokality, které jsou v něm uvedeny, by mohl kraj různě podporovat nebo i zvýhodňovat: tak, aby to prospělo jejich budoucímu rozvoji. I to bude ještě záviset na posouzení krajským zastupitelstvem, které bude zvažovat návrhy vzešlé krajského úřadu. Předběžně se některé možnosti podpůrných nástrojů rýsují už nyní, plyne z informací mluvčího kraje Davida Šímy. „V úvahu přicházejí specifické dotační tituly nebo zvýhodnění v celoplošných dotačních programech kraje, podpora podnikání, pomoc s dotačním managementem, zlepšení dopravní dostupnosti, podpora regionálního marketingu, nástroje na stabilizaci obyvatelstva a podobně,“ naznačil, jaká rozhodnutí by mohla ohroženým oblastem prospět. Trh práce je zatím bez výkyvů, navzdory neklidné době Vyhodnocení hospodářsky a sociálně ohrožených obcí



Obec/Město Počet obyvatel Obec s rozšířenou působností (ORP)



Čejkovice 29 Čáslav

Okřesaneč 186 Čáslav

Klobuky 1028 Slaný

Bílichov 192 Slaný

Děkov 220 Rakovník

Horušice 178 Čáslav

Vrbičany 209 Slaný

Kozárovice 376 Příbram

Chroustov 212 Poděbrady

Milešov 322 Sedlčany

Solenice 371 Příbram

Zlonice 2258 Slaný

Hvozd 170 Rakovník

Dolní Krupá 250 Mnichovo Hradiště

Šlapanice 182 Slaný

Grunta 82 Kolín

Chotěšice 335 Poděbrady

Boreč 264 Mladá Boleslav

Hraběšín 102 Čáslav

Stránka 204 Mělník

Stochov 5401 Kladno

Stradonice 134 Slaný

Bílé Podolí 608 Čáslav

Bratčice 385 Čáslav

Lužec nad Vltavou 1430 Mělník

Uhlířská Lhota 347 Kolín

Kněžice 519 Poděbrady

Těchařovice 49 Příbram

Kounov 570 Rakovník

Hořovičky 466 Rakovník

Kolešovice 808 Rakovník

Horní Počaply 1258 Mělník

Vidim 122 Mělník

Nový Dvůr 70 Nymburk

Šebestěnice 86 Čáslav

Drahenice 160 Příbram

Žleby 1361 Čáslav

Nečín 763 Dobříš

Zbýšov 622 Čáslav

Sloveč 512 Poděbrady

Oráčov 377 Rakovník

Odřepsy 320 Poděbrady

Bohostice 196 Příbram

Potěhy 650 Čáslav

Vlačice 258 Čáslav

Hobšovice 351 Slaný

Hrubý Jeseník 585 Nymburk

Vlkaneč 622 Čáslav

Chlumín 476 Neratovice

Hlubyně 149 Příbram

Chleby 446 Nymburk

Starkoč 146 Čáslav

Hřebečníky 246 Rakovník

Běštín 326 Hořovice

Panoší Újezd 270 Rakovník

Vševily 142 Příbram

Jesenice 1694 Rakovník

Neratovice 16 138 Neratovice

Němčice 373 Kolín

Šetějovice 61 Vlašim

Blevice 291 Kladno

Soutice 242 Vlašim

Vraný 767 Slaný

Třebichovice 599 Kladno

Svojšice 541 Kolín

Vraňany 926 Mělník

Dobrovítov 110 Čáslav

Malíkovice 369 Slaný

Dunice 68 Vlašim

Zvěstov 372 Votice

Obecnice 1271 Příbram

Pertoltice 157 Kutná Hora

Smečno 1950 Slaný

Lošany 315 Kolín

Tupadly 672 Čáslav

Rožmitál pod Třemšínem 4309 Příbram

Pavlíkov 1051 Rakovník

Zálezlice 410 Neratovice

Koupě 121 Příbram

Mělnické Vtelno 1015 Mělník

Vysoká 925 Mělník

Kladno 68 896 Kladno

Ratenice 621 Kolín

Želenice 195 Slaný

Hřiměždice 398 Dobříš

Choťovice 199 Kolín

Krchleby 405 Čáslav

Nesuchyně 425 Rakovník

Kokořín 378 Mělník

Křinec 1306 Nymburk

Nosálov 184 Mělník

Kadlín 147 Mělník

Šípy 165 Rakovník

Brambory 117 Čáslav

Zruč nad Sázavou 4834 Kutná Hora

Hořesedly 425 Rakovník

Libice nad Cidlinou 1268 Poděbrady

Volárna 514 Kolín

Záhornice 416 Poděbrady

Pchery 1957 Kladno

Chotutice 487 Kolín

Vrbčany 406 Kolín

Plaňany 1904 Kolín

Měňany 308 Beroun

Červené Janovice 660 Kutná Hora

Veltruby 1429 Kolín

Drevníky 341 Dobříš

Kobylnice 200 Kutná Hora

Hvožďany 792 Příbram

Lašovice 115 Rakovník

Třebešice 288 Čáslav

Klučenice 469 Sedlčany

Semtěš 270 Čáslav

Zvoleněves 883 Slaný

Střemy 436 Mělník

Vlastějovice 469 Kutná Hora

Lipec 194 Kolín

Rataje 161 Vlašim

Dolní Chvatliny 487 Kolín

Hudčice 253 Příbram

Kačice 1248 Kladno

Košík 364 Nymburk

Starý Kolín 1650 Kolín

Drahouš 81 Rakovník

Čáslav 10 350 Čáslav

Vrdy 2977 Čáslav

Koleč 568 Kladno

Horka I 388 Čáslav

Lišany 662 Rakovník

Kolešov 148 Rakovník

Chlístovice 736 Kutná Hora

Klášterní Skalice 128 Kolín

Radovesnice II 499 Kolín

Mcely 408 Nymburk

Velká Chmelištná 63 Rakovník

Hrušov 229 Mladá Boleslav

Vrančice 159 Příbram

Běrunice 854 Poděbrady

Sadská 3221 Nymburk

Milostín 308 Rakovník

Krchleby 741 Nymburk

Hospozín 544 Slaný

Hředle 603 Rakovník

Příbram 32 248 Příbram

Žáky 351 Čáslav

Ohaře 300 Kolín

Týnec nad Labem 2095 Kolín

Osečany 257 Sedlčany

Vidice 268 Kutná Hora

Rožďalovice 1644 Nymburk

Kněževes 1046 Rakovník

Hostovlice 253 Čáslav

Dobřichov 772 Kolín

Cetyně 160 Příbram

Hradiště 28 Vlašim

Milín 2191 Příbram

Oskořínek 567 Nymburk

Bernardov 188 Kutná Hora

Jince 2301 Příbram

Drobovice 402 Čáslav

Dolní Beřkovice 1503 Mělník

Otvovice 819 Kladno

Vlkava 420 Mladá Boleslav

Červené Pečky 1873 Kolín

Bělá pod Bezdězem 4754 Mladá Boleslav

Opolany 885 Poděbrady

Hořešovičky 138 Slaný

Pochvalov 258 Rakovník

Jarpice 287 Slaný

Rakovník 15 652 Rakovník

Radim 1240 Kolín

Dymokury 887 Poděbrady

Spomyšl 541 Mělník

Želízy 506 Mělník

Nová Ves I 1326 Kolín

Žďár 116 Rakovník

Slaný 16 010 Slaný

Kutná Hora 20 828 Kutná Hora

Písty 432 Nymburk

Županovice 73 Dobříš

Vitice 1092 Český Brod

Žiželice 1803 Kolín

Zbožíčko 248 Nymburk

Chrášťany 660 Rakovník

Kovanice 884 Nymburk

Čistá 903 Rakovník

Chrášťany 707 Český Brod

Velvary 3056 Slaný

Bohdaneč 431 Kutná Hora

Bobnice 875 Nymburk

Kolín 32 490 Kolín

Svatý Jan 669 Sedlčany

Zalužany 321 Příbram

Plužná 256 Mladá Boleslav

Příčina 207 Rakovník

Kouty 330 Poděbrady

Vestec 328 Nymburk

Velký Osek 2432 Kolín

Hulice 287 Vlašim

Dlouhopolsko 226 Poděbrady

Kamenný Most 419 Slaný

Snět 107 Vlašim

Rataje nad Sázavou 526 Kutná Hora

Malešov 1023 Kutná Hora



Zdroj: náměstek hejtmanky Jiří Snížek; údaje o počtu obyvatel k 1. 1. 2021

