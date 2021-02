V neděli 14. února se pak mají lidé po celé republice pod hlavičkou iniciativy vydat na výšlapy na historická místa, aby tím vyjádřili protest proti současným opatřením. Na tiskové konferenci v Břeclavi to dnes řekli zakladatelé hnutí Jiří Janeček a David Biksadský.

"Jsme rádi, že za deset dní vzniklo 140 buněk a máme registrováno 1700 budoucích členů. Pod naší peticí Otevřeme Česko je zatím dvacet tisíc podpisů, takže se chystáme předstoupit před petiční výbor parlamentu. Se zájemci v našich vznikajících buňkách chceme mluvit o tom, co by se v programu našeho hnutí mělo objevit. Zatím se zaměřujeme na zdravotnictví, obnovu hospodářství a podnikání, školství a ekonomiku a k těmto oblastem sháníme odborníky," uvedl Janeček s tím, že nové hnutí chce zasáhnout do podzimních voleb.

Mezi příznivce patří i majitelé kavárny Katy v Břeclavi, kde iniciativa dnes uspořádala tiskovou konferenci. Majitelé Jiří a Kateřina Hanušovi se přidali k hnutí a kavárnu otevřeli jako petiční místo. "Situace je neudržitelná, je potřeba, aby se něco změnilo. Štamgasti sice chodit přestali, ale zato sem jezdí lidé z daleka, třeba z Hodonína, vedeme tady hodně politické debaty," uvedl Hanuš. Policisté podle něj kavárnu přijeli zkontrolovat už několikrát, poprvé majitele odvezli na služebnu, kde je vyslechli.

Iniciativa chystá další protesty

Janeček uvedl, že řada lidí chce s iniciativou spolupracovat a zdaleka nejde jen o podnikatele nebo živnostníky, ale i lékaře nebo právníky. Iniciativa chce pokračovat v protestech a dát tak vládě najevo, že republiku v současnosti řídí špatně. Jako součást svých cest po republice se Janeček chystá v sobotu 6. února navštívit sjezdovku Vaňkův kopec u Ostravy a zalyžovat si.

"Na 14. února, na Valentýna, zorganizujeme jednak výstup na Petřín a zároveň na dalších 30 míst v celé České republice, ať už půjde o horu Říp, Blaník, připravuje se pochod v Brně, Šumperku. Tato akce bude koordinovaná celoevropsky, jsme v spojení se stejně smýšlejícími iniciativami ve Velké Británii, Francii, Španělsku, Německu, Itálii, Polsku a na Slovensku. Nyní řešíme společný symbol, pod kterým budeme 14. února pochodovat," doplnil Biksadský.

Protestní akce iniciativa Chcípl PES organizovala už dříve, v lednu vyzvala restaurace a další podniky, aby navzdory nařízením otevřely, 10. ledna uspořádala na pražském Staroměstském náměstí demonstraci, kam přišly tisíce lidí.