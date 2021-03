Ten se v sobotu obrátil na významné zaměstnavatele v metropoli s výzvou, aby za současného vývoje kolem koronaviru a zpřísněných vládních opatření v maximální míře umožnili zaměstnancům, u nichž je to slučitelné s povahou jejich povolání, práci z domova. Což se vztahuje jak na obyvatele metropole, tak na lidi, kteří do hlavního města dojíždějí pracovat ze středočeského okolí. A v mnoha případech jde o činnost kancelářského charakteru na počítači, bez přímého kontaktu s přicházejícími klienty. Je tak vlastně fuk, jestli zaměstnanec tuto činnost vykonává u svého pracovního stolu v Praze, nebo doma dejme tomu v Benešově.

„Průzkum agentury STEM v listopadu ukázal, že 51 procent pracujících Pražanů využívá home office. Je to dobré číslo, ale mohli bychom jít ještě dál. Například ve Švédsku ještě před pandemií pracovalo z domova pravidelně až 60 procent zaměstnanců,“ upozornil primátor pražské firmy. „Vím, že tato forma zcela nenahradí osobní kontakt, ale přesto umožňuje efektivní odvedení práce – a zároveň výrazně zmenšuje riziko šíření koronaviru na pracovišti,“ konstatoval. Jeho výzva by tak mohla mít alespoň částečný ohlas zasahující do některých domácností ve středních Čechách.

Hlavní město a jeho středočeské okolí Hřib označuje je jeden organismus s velmi těsnými vzájemnými vazbami, přičemž oceňuje, že při řešení koronavirových problémů metropolitní oblasti je v těsném kontaktu se středočeskou hejtmankou Petrou Peckovou (STAN) – ať už jde o poskytování zdravotní péče, nebo třeba domluvy kolem organizace očkování. Nová pravidla, jež podle vládních nařízení kladou důraz na striktně stanovená pravidla pohybu přes hranice okresů, Hřib nevnímá jako úplně ideální.

Problémy by podle jeho mínění nepřinášelo, kdyby obyvatelé metropole měli možnost vyrazit na procházku i za hranici hlavního města. Stejně tak platí, že Středočeši sice smějí jezdit do Prahy pracovat, ale legální už není, aby si tam nakoupili; to mohou udělat pouze v rámci svého okresu. A nejen to, i když už v Praze jsou, není jim dovoleno ani zajít se osvěžit třeba do parku: procházky a sportovní aktivity se rovněž omezují pouze na bydliště. Což znamená problém zrovna pro hejtmanku Peckovou, která je nadšenou běžkyní. Deníku potvrdila, že po práci z budovy krajského úřadu na Smíchově několikrát v týdnu „vybíhala“. Nyní je v pohybových aktivitách omezena bydlištěm v Mnichovicích na Praze-východ.