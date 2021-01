Příkladem může být Středisko správy a údržby dálnice Skalka, jež sídlí na Příbramsku u exitu 41 dálnice D4. „Spolu se středisky Votice a Rožmitál pod Třemšínem se stará i o výše položené komunikace, kde je v zimním období vyšší spad sněhu,“ vysvětlil Buček, proč je správné zajímat se o průběh zimy právě zde. S dodatkem, že nejvýše položený úsek na území, jež má středisko Skalka na starost, leží ve výšce 581 metrů nad mořem; nachází se na silnici I/4 u Milína. „Středisko rovněž mimo silnic I. třídy zajišťuje zimní údržbu dálnice D4 mezi exity Háje a Voznice. Ze silnic I. třídy jsou to pak silnice I/4 mezi Háji a Zalužany, I/18 mezi Zrůbkem a Březovými Horami a kompletní úsek silnice I/66 mezi Milínem a Příbramí,“ upřesnil Buček.

Starat se o sjízdnost stovky kilometrů silniční sítě (pro milovníky přesných čísel: součet dosahuje 100,95 km) je zde připraveno pět sypačů s radlicemi. Nachystáno měly 1200 tun posypové soli a 50 tun inertního materiálu.

Od 1. listopadu, kdy začíná období zimní údržby, zde do počátku tohoto týdne zaznamenali 31 zásahových dnů – přičemž patnáct z nich bylo v lednu. „Výkonově extrémní byly zatím 7., 8., 13. a 14. leden, kdy mechanizace jezdila čtyřiadvacet hodin bez přestávky,“ připomněl Buček dny s vydatnějším sněžením – a navíc i silným větrem.

Od začátku zimního období do pondělka, tedy mezi 1. listopadem a 18. lednem, najela technika ze Skalky 5743 takzvaných posypových kilometrů. Padlo na to 709 tun soli a 248 litrů solanky (solného roztoku pro skrápění komunikací). Zatím je to však pouze bilance poloviny zimního období; to trvá do konce března. Přitom na celou minulou zimu stačily podstatně skromnější zásoby materiálu: jen toto jediné SSÚD tehdy od 1. listopadu do 31. března použilo o 190 tun soli 54 tisíc litrů solanky méně. Mimořádná však není nynější zima; výjimečnou byla ta minulá. Neobvykle mírná.

Zimní údržba komunikací na SSÚD Skalka

Období Zásahové dny Najeté kilometry Použitá sůl Použitá solanka 1. 11. 2020 – 18. 1. 2021 31 5743 709 tun 248 146 litrů 11. 2019 – 31. 3. 2020 37 5922 519 tun 194 000 litrů

Zdroj: Ředitelství silnic a dálnic ČR