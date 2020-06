Nový třípatrový P+R parkovací dům vyroste do roka na Černém Mostě. Počet stání se zde díky tomu navýší o více než 500 míst. Počátkem měsíce se rozeběhly přípravné práce s tím, že samotná stavba započne v červenci.

Na Černém Mostě vznikne nový P+R parkovací dům. Vizualizace. | Foto: MHMP

Třípatrový P+R parkovací dům Černý Most III vznikne v prostoru u Chlumecké ulice, na místě současného pozemního parkoviště Černý Most I. Z necelých 300 stávajících parkovacích míst vzroste kapacita na 880 stání. Na parkovišti bude mimo jiné 22 míst pro držitele průkazu ZTP a další dvě místa pro nabíjení elektromobilů. Záchytné parkoviště P+R Černý Most II zůstane i nadále v provozu.