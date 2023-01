AVE miliardáře Kretínského chce mít z Čáslavi odpadní uzel

Nejvíce nominací se sešlo v kategorii kultura. Dále hodnotitelská komise rozhoduje o udělení cen v kategoriích sport, vzdělávání, věda a výzkum, podnikání, oceňují se také hrdinský čin a společenská odpovědnost – a osmou kategorií je zmiňovaná cena veřejnosti. Pro ni lidé hlasující prostřednictvím webu krajského úřadu mohou vybírat ze všech 70 nominovaných napříč kategoriemi. Hlasuje se po zadání e-mailové adresy, přičemž odeslat lze pouze jeden hlas. Čas na to hlasující mají do 21. února.

Náročné rozhodování bude mít i hodnoticí komise, připomněla hejtmanka Petra Pecková (STAN) s tím, že ocenění by si zasloužil snad každý. „Jsou to lidé, kteří se mohou stát příkladem a inspirací pro ostatní – a jejich životní příběh stojí za zveřejnění i ocenění,“ zdůraznila. Současně vyslovila potěšení nejen nad tím, kolik je v kraji výjimečných osobností – ale i dalších aktivních lidí, kteří jsou ochotni zamyslet se nad tím, kdo z jejich okolí by si za své aktivity zasloužil nominaci. „A pak takovou nominaci i zpracují a podají,“ upozornila, že zamyslet se nestačí: také bylo třeba dotáhnout vše do konce.