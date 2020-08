Přítomnost šéfky resortu financí však nepředstavuje vzkaz, který by cokoli napovídal o penězích potřebných na uskutečnění tohoto záměru. Dosavadní propočty hovoří o zhruba o 200 milionech korun na jeden projekt.

O penězích se bude jednat

Zástupce tiskového mluvčího ministerstva financí Jakub Vintrlík již v pátek nepotvrdil informace Deníku, že v souvislosti s financováním se uvažuje o možné kombinaci evropských fondů a národních zdrojů. Ještě se neuvažuje. „Paní ministryně byla na slavnostní poklepání základního kamene pozvána hejtmankou Středočeského kraje. Otázka možného spolufinancování tohoto projektu ze strany státu bude teprve předmětem nadcházejících jednání,“ konstatoval Vintrlík.

To, že nepřiváží pomyslný balík peněz ani konkrétní příslib, potvrdila v sobotu Deníku i sama ministryně. „Vždycky jsem ale otevřena tomu jednat o čemkoli,“ zdůraznila Schillerová. Deníku současně připomněla vládní plány i čerstvá rozhodnutí, která významně prospějí i Středočeskému kraji. Například chystané dotační projekty, z nichž velká část půjde do škol – což může pomoci řešit problém s nedostatkem míst pro žáky nejen v okolí Prahy. Z nedávné minulosti upozornila například na dotace směřující do silnic, podporu obnovy vybavení hasičů, na státem poskytované ochranné pomůcky proti koronaviru, odměny pro zdravotníky i pracovníky v sociálních službách, na kompenzační bonus pro obce ve výši 1250 Kč „na hlavu“… „O projektech Svět záchranářů jednat budeme – ale zásadně nesděluji nic dopředu,“ řekla Deníku Schillerová.

Záměr s podporou i debatami

Vybudování výcvikového a výukového zázemí typu Svět záchranářů, kde by se na zvládání mimořádných situací i úskalí každodenního života mohli připravovat nejen členové týmů záchranných složek, ale také veřejnost včetně školních výprav, má v současném krajském zastupitelstvu podporu napříč politickými stranami. Byť se neobejde bez diskusí.

I s chválou opozice se setkalo rozhodnutí přesunout záměr z městem nabízených pozemků u Lysé nad Labem na Nymbursku právě do lokality Vrchbělá, kde kraj vlastní pozemky a už existuje i část využitelné infrastruktury – diskuse se však vedou o loukách u Zaječova na Berounsku, kde se rovněž chystá vybudování záchranářského centra. I když obec už za symbolickou cenu prodala kraji potřebné pozemky, část místních proti záměru protestuje. Mezi středočeskými politiky se tak objevují otázky, zda i pro druhé záchranářské centrum nehledat nové umístění – či zda by v kraji nestačil Svět záchranářů jediný. Zatím však vítězí názor, že na diskuse kolem ochrany přírody, vody, dopravní zátěže a podobně mají odpovědět stanoviska odborníků v rámci územního řízení.

Zatím běží přípravy. Na dvou místech

- Výcvikový areál typu Svět záchranářů by měl sloužit nejen k výcviku složek integrovaného záchranného systému, ale také obyvatelům kraje, školám, organizacím zabývajícím se prevencí – a využitelný bude i pro ostatní kraje

- Záměrem kraje je vybudovat dva výcvikové areály určené pro vzdělávání a praktickou přípravu dětí a mládeže i ostatní veřejnosti jak na zvládání běžných rizik, tak i mimořádných událostí; mají však soužit rovněž složkám integrovaného záchranného systému

- V souvislosti s hledáním umístění kraj 1. 2. 2018 oslovil obce a města, načež své pozemky nabídly obec Zaječov (kde se nyní jedná o změně územního plánu) a město Lysá nad Labem; tam se však záměr kvůli ochraně živočichů a ekosystému neuskuteční – přesunul se na Vrchbělou

- V lokalitě Vrchbělá kraj nyní ve spolupráci se Středočeským inovačním centrem připravuje dokumentaci pro zadání veřejné zakázky na návrh koncepce projektu a zhotovení projektové dokumentace stavby budoucího areálu

Zdroj: Jaroslava Pokorná Jermanová, hejtmanka Středočeského kraje