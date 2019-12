Lidé takto mohou jezdit „jen s mobilem v kapse“; fungovat to bude u 26 různých dopravců působících v regionu Prahy a středních Čech, jímž se s různou frekvencí pohybují až tři miliony cestujících (a 630 tisíc z nich má aplikaci staženou, přičemž přes 139 tisíc ji využívá denně). Je však třeba stáhnout si nejnovější aktualizaci PID Lítačky z Google Play nebo z App Store. Přímo po aktualizaci aplikace nabídne možnost „zaregistrovat jako identifikátor“ (udělat to však lze i dodatečně).

Současně však upozorňuje, že přesunutím kuponů do mobilní aplikace se již původním identifikátorem nelze odbavit. Každý si tedy musí vybrat, s jakým nosičem svůj kupon propojí – není možné mít jej současně na kartě a v mobilu. Má to svoji logiku. Jistě by se našli tací, kteří by si věděli rady: na jeden zakoupený kupon by jezdili dva lidé; jeden se prokazující mobilem a druhý cestující s kartou.

Komplexní dopravní průvodce

Nová funkce mobilní aplikace patří k sérii aktualizací, které ji vylepšují a přizpůsobují potřebám pasažérů. Primátor Prahy Zdeněk Hřib (Piráti) připomněl, že cílem je, aby PID Lítačka dokázala jak místním, tak turistům sloužit sloužit jako komplexní dopravní průvodce a při plánování jízdy z bodu A do bodu B dokázala nabídnout různé varianty, aby si lidé mohli vybrat, co jim bude nejvíc vyhovovat. „Nejen prostředky veřejné dopravy, ale také sdílené služby typu bikesharing či carsharing,“ upřesnil Hřib. Jeho náměstek pro oblast dopravy Adam Scheinherr (za Praha sobě) doplnil, že další usnadnění nabídne možnost on-line sledování polohy autobusů. „To plánujeme spustit začátkem příštího roku,“ uvedl Scheinherr. Michal Fišer, generální ředitel společnosti Operátor ICT, která provoz a rozvoj PID Lítačky zajišťuje, slibuje další změnu na první čtvrtletí příštího roku. To mají být přímo v aplikaci k dispozici všechny funkce e-shopu pid.litacka.cz. „Cestující si tak budou moci nakoupit dlouhodobé časové kupony jen z mobilu,“ vysvětlil Fišer, co to znamená.

To, jak aplikace PID Lítačka může přispívat ke zjednodušení každodenního cestování obyvatel regionu v okolí hlavního města, oceňuje Jiří Pelant ze středočeské organizace IDSK – Integrované dopravy Středočeského kraje. „Naším cílem je oslovit co nejvíce občanů k využívání mobilní aplikace pro cestování Středočeským krajem i Prahou,“ poznamenal zástupce ředitele IDSK pro techniku a rozvoj. „Díky možnosti převést si dlouhodobý časový kupon do mobilní aplikace jsme udělali další krok k modernizaci cestování,“ poznamenal Pelant. S tím, že v nejbližší době dojde i další.

Co když se mobil vybije?

Pokud se někomu mobil vybije, řeší se to v případě kontroly obdobně jako se zapomenutou kartou; v závislosti na pravidlech konkrétního dopravce. Aktuální to může být třeba v případě kontroly revizorů v prostředcích městské hromadné dopravy. Pak se uplatní pravidlo nedáš-dostaneš. Neschopnost předložit platný jízdní doklad rovná se pokuta – která se ale může snížit, když pasažér následně doloží, že kupon koupený měl. Nicméně přibývá autobusů, které mají USB zásuvky pro dobíjecí kabel. Ostatně – elektrické zásuvky se množí také ve vlacích, kde by se případný problém řešil s průvodčími. A v příměstských autobusech by se na nedostupnost kuponu kvůli prázdné baterii přišlo už při nastupování.

Funkce aplikace PID Lítačka

- Vyhledání spojení včetně kombinace různých prostředků veřejné dopravy

- Okamžitý nákup nejlevnějšího jízdného odpovídajícího zvolené cestě (a to i se zohledněním zakoupených předplatních kuponů, pokud platí v části trasy)

- Nákup až 10 jednorázových lístků najednou s možností jejich aktivace podle potřeby

- Možnost přeposílání zakoupených jízdenek dalším osobám

- Data o aktuálních příjezdech příměstských autobusů i vlaků na zastávky

- Údaje o předem plánovaných výlukách provozu i aktuálních mimořádnostech v dopravě

- Informace o aktuálních volných místech na zapojených parkovištích P+R

- V Praze také možnost zaplacení parkovného v zónách placeného stání v jednotlivých městských částech

- Novinka: možnost převést si do mobilu dlouhodobý časový kupon



Zdroj: Regionální organizátor Pražské integrované dopravy