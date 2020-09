/FOTOGALERIE/ Místem, kde se možná rodí budoucnost světového automobilismu, je zkušební polygon pro testování chytrých prvků do aut u Milovic na Nymbursku. Právě zde experti z českého zastoupení skupiny Valeo testují elektronické vychytávky, které mají proměnit ve skutečnost sny o autech, jež se řídí sama.

Ze slov Mirky Kremrové ze Středočeského inovačního centra přitom plyne, že představy, že právě zde by se mohly zrodit technologie budoucnosti, jež jednou budou sloužit na celé planetě, nejsou nadnesené. Už dnes totiž senzory značky, jejíž týmy zde bádají nad dalšími zlepšeními, používají výrobci známých značek aut; nejméně jeden prý obsahuje každé čtvrté z vozidel vyráběných na světě. A středočeské vývojové centrum se zaměřuje na to, co určitě bude žádané: vedle pokročilých asistenčních systémů také na třeba na rozvoj nízkoemisní mobility.