Nárazově se menší kolony vytvářely v neděli dopoledne, kdy byla dálnice otevřena pouze v jízdním pásu na Prahu (přičemž provoz na Mladou Boleslav byl sveden do protisměru). Počítá se s tím, že tento režim 1+1 jízdní pruh postup odklízecích prací umožní zhruba dvě hodiny po poledni rozšířit na 2+1, přičemž dva pruhy povedou na Prahu – což usnadní návrat z víkendu. S úplným dokončením prací vyžadujících omezování dopravy na 26. dálničním kilometru se počítá nejpozději v pondělí odpoledne.

Nově vybudovaný most nad dálnicí, po němž vede silnice druhé třídy číslo 610, by měl být zprovozněn v polovině října. Nahradí původní most, který byl ve špatném stavu a neopravitelný.