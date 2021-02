Internet v mobilu využívají dvě třetiny Středočechů – na rozdíl od obyvatel Prahy, kde jsou to bezmála tři čtvrtiny lidí. A počítač mají čtyři domácnosti z pěti – v hlavním městě je však jejich podíl přece jen nepatrně vyšší.

Foto: Deník / Luboš Hájek

Dnes však jsou možná lidé v elektronickém světě ještě o něco zběhlejší a aktivnější, než napovídají čerstvě zveřejněné údaje Českého statistického úřadu (ČSÚ). Ty totiž vycházejí z dat, jež ještě neodrážejí změny v chování lidí, jež si vynutily dopady koronavirové pandemie. Z nového zkoumání statistiků hodnotících vývoj do roku 2019 dále mimo jiné plyne, že už před propuknutím pandemie spojené s omezeními pohybu i tradičního prodeje běžně nakupovali na e-shopech tři z pěti Středočechů ve věku nad 16 let (60 procent). Podíl uživatelů internetového bankovnictví byl ještě o něco vyšší: 63,2 procenta. Kraj také patří ke čtyřem republikovým ohniskům, v nichž se koncentrují odborníci v ICT sféře. Obojí je ostatně příznačné i pro metropoli, a to v ještě vyšší míře.