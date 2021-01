Byť během večera a noci nebyla nouze ani o zásahy, které jsou pro tento čas typické: výjezdy k hořícímu odpadu, a především k požárům popelnic a kontejnerů (ať už to má na svědomí zalétnutá pyrotechnika, jiná neopatrnost, nebo i úmyslné zapálení). Ty však nebývají nijak dramatickými událostmi, pokud plameny nebo žár ohně neohrožují auta zaparkovaná v sousedství, případně budovy.

K zásahům tohoto typu hasiči postupně v rámci celých středních Čechách vyráželi v Mladé Boleslavi, Milovicích, Berouně, Jesenici na Praze-západ, Novém Strašecí či Lysé nad Labem. Kolem půlnoci, kdy obvykle lidé nejvíce odpalují pyrotechniku a bývá největší fofr, to tentokrát nebylo tak jako v jiných letech, kdy hasiči někdy málem nevědí, kam dřív skočit. Leckdy přejíždějí od jednoho hašení k druhému, aniž se stačili vrátit na základnu. Hasiče ve druhé části noci zaměstnaly požáry tohoto typu opět v Mladé Boleslavi, Příbrami, Slaném, Úvalech a Hořovicích; porost hořel v Kolíně.

Dalším opakovaným výjezdem byla pomoc lidem uvězněným ve výtazích – tu potřebovali lidé v Mladé Boleslavi, Zruči nad Sázavou na Kutnohorsku i v Berouně; nad ránem pak ještě v Choceradech na Benešovsku. Neposlušné výtahy však nedaly pokoj ani na Nový rok, jak se ve sváteční dopoledne ukázalo v Brandýse nad Labem-Staré Boleslavi. Večer také hořelo auto ve Zbuzanech na Praze-západ. Během noci hasiči dále pomáhali u dopravních nehod v Černínech na Kutnohorsku a v Petrovicích na Příbramsku.

1/3 Silvestrovská noc byla v ulicích České republiky klidná a policisté neřešili žádné zásadní problémy související s oslavami. Noční služba byla srovnatelná s běžnými dny v týdnu v počtu policejních výjezdů i přijatých oznámení. — Policie ČR (@PolicieCZ) January 1, 2021

Ty zřejmě největší silvestrovské zásahy si však hasiči odbyli již během dne; ještě za světla. Před polednem to byl výjezd jednotky z Poděbrad na silnici mezi obcemi Netřebice a Činěves na Nymbursku, kde se srazila dvě osobní auta a obě po střetu skončila mimo komunikaci. Zasahovali i zdravotničtí záchranáři, jejichž pomoc potřeboval jeden zraněný člověk.

Následovaly pak dva větší požáry. Hodinu po poledni se profesionální hasiči z Neratovic, Mělníka a Kralup nad Vltavou společně s dobrovolnými hasiči z Vojkovic sjížděli do osady Dědibaby právě u Vojkovic na Mělnicku. Požár dřevěného přístavku a palet zlikvidovali dvěma vodními proudy. Od odpoledne až do setmění pak šest jednotek likvidovalo požár starého skladu u dráhy v Brandýse nad Labem. Uplatnili nejen několik vodních proudů a hasicí hřeb umožňující dostat vodu i do obtížně přístupných míst, ale za použití výškové techniky také rozebírali střechu. Tento zásah se protáhl na tři hodiny.