/ROZHOVOR, VIDEO/ V rámci setkání s hejtmankou Středočeského kraje usedli po boku Jaroslavy Pokorné Jermanové čtyři hosté. Mezi nimi byl také Arnošt Marks, proděkan pro tvůrčí činnost Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity. Ten je zároveň také spolupracovníkem Středočeského inovačního centra (dále jen SIC), které bylo hlavním tématem rozhovoru Deníku.

Ze setkání s hejtmankou Středočeského kraje Jaroslavou Pokornou Jermanovou na Občanské plovárně v Praze. | Foto: DENÍK/Michal Bílek

Co by si měl čtenář pod pojmem SIC představit?

SIC je struktura, kterou kraj zřídil na to, aby byl schopný pomáhat obcím a podnikům na svém území, dlouhodobě rozvíjet aktivity, ke kterým potřebují nějakou podporu týkající se vědy, výzkumu a technologií. Někdy to jsou blízké věci, takže je jen spojí s nějakým pracovištěm, získají dotaci a dokončí nějakou relativně jednoduchou věc, kterou už mají připravenou.