/FOTOGALERIE/ Novostavba Mateřské školy Úsměv v Benešově či rozšíření kapacity školní budovy ve Veleni, rekonstrukce zámku v Dolních Břežanech, rekonstrukce hospody v Máslovicích, oplechovaný rodinný dům v Radimovicích, novostavba zkušebny automobilových agregátů v mladoboleslavské lokalitě Lihovar či bytový komplex Corso Pod Lipami v Řevnicích.

Rekonstrukce arcibiskupského zámku a zahrad na hotel, Dolní Břežany. | Foto: stavbaroku.cz

To je sedmička zástupců středních Čech mezi 53 pozoruhodnými realizacemi z celé republiky, které se ucházejí o podporu příznivců architektury. Webové hlasování veřejnosti na www.stavbaroku.cz trvá jen do neděle. Konkrétně do 12. hodiny 20. října.