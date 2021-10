Z Kutnohorska míří do sněmovny dva poslanci. Jsou jimi Klára Kocmanová (Piráti) a Jiří Havránek (ODS) z koalice SPOLU. "Dnešní výsledek voleb je vítězství demokracie a za to jsem velmi ráda. Stejně tak jsem vděčná za své zvolení. Zároveň mě ale mrzí, že za Piráty nebylo zvoleno více kandidátů, jen z Kutné Hory jsme kandidovali dva. Myslím si, že je to důsledek velké dezinformační kampaně, která proti nám byla namířená a které jsme několik měsíců museli čelit," uvedla Klára Kocmanová pro Deník.

Lídr Starostů Vít Rakušan: „Po 32 letech jsme poslali komunisty do dějin.“

Vyhráli jsme i ve Středočeském kraji. Vážím si vaší podpory pro koalici SPOLU i za preferenční hlasy, které jsem od vás dostal. Čeká nás spousta práce, ale jedna věc je už teď naprosto jasná. Změna, kterou jsme vám slíbili, je tady. pic.twitter.com/04mY7Z1QC5 — Jan Skopeček (@Jan_Skopecek) October 9, 2021

Bývalý poslanec KSČM Jan Klán (Kutná Hora) komentuje propad strany a její odchod z poslanecké sněmovny: "Překvapilo mě vítězství koalice SPOLU a drtivý propad obou levicových stran. Pokud jde o KSČM, tak je to historicky neúspěch, který je způsoben několika faktory: 1. existencí několika levicových stran a SPD, 2. propáslá generační výměna ve vedeni strany a 3. málo radikálně levicových témat pro současnou dobu. Bude těžké se opět do sněmovny vrátit, ale věřím tomu, ze radikální levice má v naší společnosti místo. Změně uvnitř KSČM budu nápomocen."

Všimli jste si?

Když v STC kraji vládlo ANO s ČSSD a KSČM, replikovalo se to na celostátní úrovni.

Když v STC kraji vládne koalice STAN, ODS, TOP09, KDU ČSL a Piráti, je šance to replikovat na celostátní úrovni. — Věslav Michalik (@VeslavM) October 9, 2021

Do volebního štábu Spolu přijel bývalý šéf TOP 09 Miroslav Kalousek. Objal se s jedničkou pražské kandidátky Spolu a svou nástupkyní Markétou Pekarovou Adamovou, gratuloval i poslanci Spolu ze středočeského kraje Janu Jakobovi.

Miroslav Kalousek přijel večer do volebního štábu Spolu. Gratuloval předsedkyni TOP 09 Markétě Pekarové Adamové.Zdroj: Deník/Martin Rumler

Jan Hamáček je připravený při neúspěchu v čele strany skončit. Straníkem zůstane.Zdroj: Deník/Kamila MinaříkováJan Hamáček přijal porážku a oznámil, že rezignuje. "Děkuji všem voličům, kteří pro ČSSD hlasovali," poděkoval. Podle něj voliči ukázali, že si přejí vládu pravicových stran pro ČSSD je úkol je v budoucnu oslovit a přivézt k ČSSD zpátky.

Piráti a Starostové - Vít Rakušan - La FabrikaZdroj: Deník/Radek Cihla

„Nebudu voličům posílat žádnou výtku za to, jak se zachovali za volební plentou. Ale nemyslím si, že by Piráti odvedli nějakou špatnou práci,“ řekl Předseda STAN Vít Rakušan s tím, že naopak chválí Ivana Bartoše za to, že jako hlavní lídr koalice zajistil, že byla soudržná.

„Jestli koalice jako celek udělala chybu, to budeme vyhodnocovat. Analýza kampaně a výsledků voleb bude každopádně velmi podrobná. Ale nechci poukazovat na jednu část koalice, od začátku jsme vystupovali jednotně, pokud nějaké chyby byly, tak byly společné.“

Už na večerní a noční hodiny se plánuje vyjednávání koalice Pirátů a Starostů s koalicí Spolu.

Vypadá to, že Andrej Babiš fakt končí. A to je to, o co tu celou dobu opravdu šlo ✌. Moc děkujeme za hlasy! pic.twitter.com/51GcuR7QtH — Vít Rakušan ⚫️⬛️ (@Vit_Rakusan) October 9, 2021

Vít Rakušan: „Obrovská gratulace koalici Spolu. Zaslouží si to, předvedli skvělou kampaň, dokázali oslovit řadu nerozhodnutých voličů, což nám se evidentně v poslední fázi kampaně ne úplně dobře podařilo. Za naši koalici věříme, že Spolu dostojí svému příslibu, že s oligarchou se nevyjednává, a že se nevyjednává s extrémisty, což je SPD."

„Přepokládal jsem, že výsledky ve Středočeském kraji budou vyrovnané, což se zatím potvrzuje,“ uvedl středočeský lídr hnutí ANO 2011 Karel Havlíček, který je nyní ministrem průmyslu a obchodu i dopravy, při příjezdu do volebního štábu hnutí na pražském Chodově. Reagoval tak na aktuální průběžné výsledky sčítání hlasů ve středních Čechách, které vede ANO – a koalice SPOLU je následuje s nevelkým odstupem.

Jakýkoli výsledek nad 25 procent lze považovat za úspěch. To při příjezdu do volebního štábu ANO na pražském Chodově uvedla někdejší hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová, která na středočeské kandidátce svého hnutí figuruje na třetí pozici.

Na výsledky voleb čeká štáb koalice SPOLU v Galerii Středočeského kraje. Prozatímní výsledky pro Deník okomentoval Jiří Havránek (ODS), který měl na středočeské kandidátce č.6 "V našem okresu to pro koalici SPOLU vypadá na výsledek překračující dvacet procent. Je to skvělý vývoj, stejně tak i reálná možnost sněmovny bez komunistů. Ani dle sečteného venkova už nemají ve sněmovně místo. Držme si palce," uvedl.

„Výsledky mi zatím dělají radost. A volební účast je skvělá. Ať už to dopadne jakkoli, je to hlas lidu. Co si myslet o výsledcích voleb, ve kterých rozhodne 50 % i méně voličů?“ okomentoval průběžné výsledky středočeský krajský předseda KDU-ČSL Robert Pecha.