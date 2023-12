Také na benešovském úseku dálnice D1 zakážou příští rok kamionům předjíždět

Jiní prodejci se spokojili jen s informací o nabízeném zboží bez udání množství - domácí pečený čaj s ananasový s kokosem, hruškový se skořicí i citrusový vánoční jsou za 50 Kč. Grog z Tuzemáku je za 55 Kč, stejně jako horká griotka. K mání ale bude i chlazené benešovské pivo Max 11° - třetinka za 30, za půllitr si připlatíte ještě další desetikorunu. Na náměstí by neměly chybět ani teplé polévky. Za gulášovou od babičky zaplatíte 60 a čočkovou s vejcem 40 Kč. Pro hladové nabídne stánkař staročeské lokše, tedy opečené bramborové placky plněné kachním masem, salátem z červeného zelí a bramborovou slámou, to vše za 145 korun. Ke koupi bude i krajíc chleba se škvarkovou nebo vajíčkovou pomazánkou za 45 Kč.

Týnečtí Zajdové si ve školce zahráli, zazpívali a vyzdobili vánoční perníčky

K pochutnání budou i sladké a slané palačinky. Jedna ochucená čokoládou, cukrem, džemem nebo povidly s mákem stojí 70 korun, slaná vegetariánská se zeleninou sýrem a také ta se šunkou a pestem či kečupem přijdou na stokorunu. O dvacet korun dražší pak bude palačinka plněná sýrem, šunkou a zeleninou. Smažená bramborová spirálka vyjde na 90 korun. Nabízené jsou i cukrářské výrobky – věnečky a kremrole za 28, koláčky za 11, ořechové rohlíčky za 16, plátek biskupského chleba a srdíčko z lineckého těsta po 25 Kč a také marokánka a medovoořechový řez za 39 korun. Perník s domácí višňovou marmeládou přijde zákazníka na 30 korun. Horké banány pak vyjdou ve verzi alkoholové na 60, nealkoholové na 40 Kč. Na místě vyrobený a upečený trdelník přijde na 80 korun.

Úleva pro pacienty, do Benešova se od ledna vrací víkendová zubní pohotovost

Tartaletky, moučníky pocházející z Francie, jinak košíčky z lineckého těsta plněné krémem a zdobené ovocem nebo sněhem z bílků budou v ceně odvozené od množství. Jedna tartaletka přijde mlsouna na 95 korun, dvě na 80 a čtyři na 60 korun. Alespoň tak to stálo při prvním adventním trhu 3. prosince na tabuli u stánku na Masarykově náměstí. Chyběla ale upřesňující informace, zda se jednalo o cenu za kus nebo celkovou, za uvedené prodané zboží. Trochu exotiky do Benešova přinese Quesadilla, typický mexický pokrmu, jinak placka tortilla plněná ve stánku na Masarykově náměstí trhaným hovězím masem, cibulí, rajčatovou salsou, zakysanou smetanou a cheddarem. To vše za 185 korun. K mání budou i nachos, což je opět kukuřičná placka tortilla s trhaným hovězím masem, rajčatovou salsou a cheddarem. Kupujícího vyjde na 15 korun.

Kozmický vánoční strom postoupil do krajského kola. Dáte mu svůj hlas?

Vyznavači asijské kuchyně pak mohou ochutnat vedle dalších pokrmů například i nudle za 130 korun. V dalším stánku třeba i rychlé občerstvení v podobě párku v rohlíku za 45 Kč. Na cedulce je tam nabízena také daňčí klobása za 120 a papriková klobása 100 korun. Zda se jedná o cenu za kus nebo za kilogram, není jasné. Nakoupit na trhu ale bude možné například i ořechy. Ty loupané, vlašské jsou v ceně 29,90 za 100 g. Na pultu se však objevuje i český česnek odrůdy Benátčan za 23 korun za 100 g. Balíček korbáčků s různými příchutěmi stojí 35 korun. Běžně se na trhu platí hotově, ale například stánek s „Originálními vánočními dárky“ nabízí i možnost bezhotovostní platby prostřednictvím platební karty.