Za necelé dva měsíce opět vyrazí také na Benešovsku do přírody dobrovolníci, kteří mají zájem přírodě pomoci a odnést z ní odpadky.

Ukliďme svět, Ukliďme Česko. Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Denisa Šimanová

Kampaň Ukliďme svět, kterou již přes 30 let pořádá Český svaz ochránců přírody, vyvrcholí v sobotu 23. března. O podporu úklidových akcí lze ale žádat už teď. Zapojit se do kampaně je poměrně jednoduché. Na webu uklidmesvet.cz stačí plánovaný úklid zadat, včetně termínu a místa akce. Akce se pak objeví i na mapce úklidů. Jako organizátor úklidu si můžete pomocí online formuláře zažádat i o úklidový materiál. Formulář bude otevřený do 4. března.

Pořídit si prostředky k úklidu můžete zdarma

„Díky podporovatelům kampaně může Český svaz ochránců přírody dodat v rozumném množství úklidové pytle a dětské rukavice organizátorům úklidových akcí zdarma v rámci hromadné rozesílky. Důležité je si o ně zažádat do 4. března, abychom je mohli do této rozesílky zahrnout,“ upozorňuje Stáňa Bartošová z Českého svazu ochránců přírody a dodává: „Dobrovolnické úklidy sice nezbaví trvale naši přírodu odpadků a černých skládek, ale účastníci těchto úklidů pak málokdy sami odhodí odpadky do přírody. Proto se snažíme zapojovat do této kampaně i školy, a působit tak na mladou generaci.“

Jitrnice, ovar, prdelačka. U Kuželků v Hvězdonicích bylo na vepřové hody plno

Český svaz ochránců přírody nabízí organizátorům nejen úklidový materiál, ale i metodickou pomoc. Poradí například, jak s obcí či technickými službami domluvit odvoz sesbíraných odpadků, jak akci propagovat a přilákat na ni dostatek dobrovolníků, či jaké bezpečnostní zásady při úklidech dodržovat. Metodické a propagační materiály jsou dobrovolníky k dispozici také na webu, dobrovolníkům slouží i e-mailový a telefonický kontakt na koordinátory kampaně.

Z přírody zmizí díky dobrovolníkům tisíce tun odpadků

Ukliďme svět je dobrovolnická úklidová akce, která probíhá na území celé České republiky jako součást světové kampaně Clean Up the World. Jejím cílem je uklidit nelegálně vzniklé černé skládky a pohozené odpadky. Kampaň Ukliďme svět v Česku od roku 1993 organizuje Český svaz ochránců přírody. Dobrovolníci v kampani Ukliďme svět odstraní z přírody a veřejných prostranství každoročně tuny odpadků. Například za loňský více jak 22 000 dobrovolníků sesbíralo přes 170 tun odpadků.