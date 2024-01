/VIDEO, FOTOGALERIE/ Ve Společenském domě v Sázavě se v sobotu 13. ledna konal Reprezentační ples města. Na akci dorazilo zhruba tři sta návštěvníků, kteří tak zahájili letošní plesovou sezonu.

Reprezentační ples města Sázava odstartoval v sobotu místní plesovou sezonu. | Video: Richard Karban

O hudební program se po celý večer starala kapela Ešner Band z Příbramska. Kapela zahrála široký repertoár populární hudby z různých žánrů. Večer zpestřila ukázka akrobatického rokenrolu v podání členů Taneční školy Twist Říčany, ve které tančí i mistři světa.

Reprezentační ples se nesl v duchu první republiky. Zatančil i Lexa z Comebacku

Rock and roll se na ples vrátil ještě jednou, když vystoupil Elvis Presley. Přesněji řečeno, jednalo se o moderátora večera Radka Tupého, který slavné hity krále rock and rollu mnoho let skvěle interpretuje.

Především díky sponzorům proběhla bohatá tombola o věcné ceny. Vítězové si mohli odnést elektroniku, kalendáře nebo vouchery do restaurací a vstupenky na různé akce.