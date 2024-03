Ve Voticích zahájil činnost oddíl ragby. Na začátku letošního roku se stal součástí Sportovního klubu Votice. Soustředí se především na dětské kategorie.

Ragby je především personálně náročný sport. Než ve Voticích sestaví tým, který může hrát soutěž, budou votičtí hráči hostovat v Babicích, kde také vznikl tento snímek. | Foto: Pavel Wurm

„Oddíl se nyní zaměřuje především na dětské kategorie,“ potvrdila Markéta Jarešová, maminka jedné z malých votických ragbistek zařazených do U6.Trenérem a současně výkonným a sportovním vedoucím oddílu SK Votice ragby je zkušený šestašedesátiletý Miloš Vodrážka. Nápad založit ve Voticích oddíl ragby přišel od rodičů. „Obrátili se na mě, že by jejich děti chtěly hrát ragby, tak jsme to zkusili,“ uvedl trenér, který nyní žije ve Voticích.

Ragby je ale personálně velice náročný sport. Také proto zatím ve Voticích ještě neexistuje družstvo, které by mohlo hrát regulérní soutěže. „Máme tu hráče, kteří patří do různých kategorií, nejstarší do U14. Zatím, jsou to ale jen jednotlivci, kteří budou na hostování v jiných oddílech. Pro nás to bude klub Rugby Babice u Říčan,“ potvrdil Miloš Vodrážka s tím, že votický oddíl založený v úvodu letoška má zatím jen 18 dětí. Těm oddíl nabízí nejen skvělou sportovní aktivitu, ale také významné učení a týmové spolupráce.

Cílem je hrát jednou regulérní soutěže

Začínající ragbisté a ragbistky, sport je určená nejen chlapcům, ale také dívkám, se na votickém fotbalovém stadionu scházejí k tréninkům v pondělí a ve středu. Vůbec první takový trénink se tam uskutečnil 4. března 2024. „Trenéři se věnují jak individuálnímu rozvoji hráčů, tak i budování kolektivního ducha týmu,“ připomněla paní Markéta, členka SK Votice. Cílem votického oddílu je hrát regulérní soutěže. Podle Miloše Vodrážky je ale splnění tohoto cíle opravdu běh na hodně dlouhou trať.

„Například starší žáci, kteří už hrají na celém hřišti, nastupují v patnácti hráčích. Na zápas a prostřídání je jich ale potřeba alespoň třiadvacet. V takovém případě už by hráčská základna v této jedné kategorii měla mít alespoň pětatřicet členů,“ připomněl Miloš Vodrážka s tím, že postupně by se ve Voticích z dnešních žáčků měl stát juniorský a posléze i seniorský tým. „Při trénincích se malí hráči naučí nejen technickým dovednostem, které jsou pro ragby podstatné, ale také důležitým hodnotám jako jsou respekt, férovost a sportovní etika. Věřím, že tyto zásady jsou klíčové pro vytváření silných a pozitivních sportovních komunit,“ dodala Markéta Jarešová a pozvala rodiče a jejich děti z Votic a jejich okolí na některý z tréninků.