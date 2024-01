Originální propojení pumptracku se skatebordingovou dráhou od té doby využívají in-line jezdci, skateboarďáci, koloběžkaři nebo bikeři. Právě kvůli nim vlastník nechal areál volně přístupný. Jak se však během několika málo měsíců ukázalo, nebyl to úplně dobrý nápad.

Pravidla se změnila

„Nový mobiliář ve sportovním areálu pokreslili sprejeři,“ potvrdil vlašimský starosta Luděk Jeništa, ale připustil, že ještě větším problémem otevřeného místa byl nepořádek, který tam po sobě uživatelé pokaždé zanechali. „Přitom tam jsou hned čtyři odpadkové koše,“ připomněl. Z toho také vyplynula nutnost zaměstnanců Sportovních zařízení města Vlašimi denně areál uklízet. Aby tomu tak nemuselo být, provozovatel zpřísnil pravidla pro užívání sportoviště.

Kolem skateparku s pumptrackem přibylo ale také dva metry vysoké oplocení a uzamykatelná vrátka. Ta také pověřený pracovník Sportovních zařízení města Vlašimi v souladu s provozním řádem ve stanoveném čase odemyká a na sklonku dne zase zamyká.

O tom, co se na tomto hřišti děje pak nově informuje Městskou policii Vlašim také kamera, která sportoviště snímá. „Hřiště je nyní podstatně víc hlídáno, protože nám jde o to, aby byl jeho provoz bezpečný a slušný. Jde nám ale také o to, abychom naši mládež určitým způsobem vychovávali,“ dodal starosta, který je původní profesí kantor.