Majitelé těchto vzácných motorek si udělali zastávku v Pyšelích při své cestě z Prahy. Kromě deseti Čechií doplnily přehlídku i další historické motocykly a automobily, které přilákaly velkou pozornost návštěvníků.

Po dvouhodinové přestávce, během níž si lidé mohli prohlédnout tyto technické skvosty zblízka, se kolona veteránů vydala na další cestu. Čechie, jež byla vyráběna v Krásné Lípě konstruktérem Albinem Hugem Liebischem mezi lety 1924 a 1939, představuje vrchol českého motocyklového průmyslu té doby. Během patnácti let výroby vzniklo 775 kusů v různých verzích.

Po druhé světové válce byl Liebisch odsunut do Německa, kde žil v zapomnění až do své smrti v roce 1965, kdy zemřel ve věku 77 let.

Čechie nebyly pouhým dopravním prostředkem, ale symbolem své doby. Jejich elegantní design a technické inovace představovaly vrchol českého motocyklového průmyslu mezi světovými válkami. Dnes jsou tyto stroje nejen klenoty ve sbírkách majitelů a cennými exponáty v muzeích, ale také připomínkou bohaté historie českého motorismu.