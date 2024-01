„Na základě celorepublikové strategie knihoven se i ta naše promění z místa kde se jen půjčují knihy v komunitní centrum,“ potvrdila mluvčí benešovské radnice Tereza Lípová. Po dokončení se MKB stane místem s moderním zázemím pro studium, ale také odpočinek, trávení volného času a kulturní akce. Kvůli tomu už Benešov požádal v rámci Integrovaného regionálního operačního programu o dotace. „S financováním projektu se však počítá i v rámci městského rozpočtu. Zahájení přestavby je naplánováno na březen 2025,“ upřesnila mluvčí s tím, že město kvůli záměru má už také architektonickou studii.

Co změny přinesou

A jak komunitní centrum v MKB bude vypadat? Předně získá nový samostatný vstup. Ten současný z Malého náměstí je společný i pro pacienty mířící do polikliniky. Jaká úskalí tahle symbióza přináší, se projevilo naplno při nedávné pandemii covidu 19. „Vchod povede od parčíku u průchodu z Malého náměstí do ulice Na Bezděkově,“ připomněla ředitelka MKB Hana Zdvihalová s tím, že knihovna využije i stávají vchod a to kvůli jeho bezbariérovosti. V ulici Na Bezděkově, tedy za knihovnou, kde je dnes sjezd do suterénu objektu, vznikne mezi silnicí a budovou záliv. Ten poslouží pro příležitostné venkovní akce.

Hovoří ředitelka MKB Hana Zdvihalová:

Ve vstupní hale MKB s jedním centrálním pultem vyřídí pracovníci centra veškeré požadavky návštěvníků včetně půjčování a vracení knih. Odtud to bude už jen pár kroků do dětského oddělení i hlavního sálu s odpočinkovou, poslechovou a studijní zónou. „Současný klub pro teenagery, tzv. Téčko, se v architektonickém návrhu prolíná s knihovnou pro mládež a je situován do prostoru vloženého patra v hlavním sále knihovny,“ popsala ředitelka s tím, že pro hlučnější aktivity tam vznikne uzavřená odhlučněná bublina, která rozčlení prostor do různých funkčních zákoutí.

Myšlenka komunitního centra klíčí v MKB již několik let. Její službu využívá téměř čtyři tisíce registrovaných čtenářů z nichž čtvrtinu tvoří děti. Instituce také pravidelně pořádá řadu vzdělávacích a kulturních akcí pro všechny kategorie čtenářů. Zajímavostí ale je například i to, že slouží i jako jakási školní družina. Nabízí totiž útočiště žákům, kteří potřebují překlenout dobu mezi vyučováním a odpoledním kroužkem či spojem domů.

To ale přináší určité nepohodlí pro další návštěvníky. Knihovna se totiž potýká s nedostatkem prostoru a zastaralým vybavením. To všechno se má ale už poměrně brzy změnit. „K dispozici budou klidná zákoutí, ale také pracovní stoly, prostory pro workshopy a přednášky nebo místo pro dětský svět či zóna pro teenagery. Celý prostor bude funkční, ale zároveň bude působit moderně, vzdušně a uvolněně,“ vítá nové uspořádání ředitelka Hana Zdvihalová. Nové řešení má přinést nejen efektivnější ukládáním knih, ale také snížení provozních nákladů.

Knihovna v době rekonstrukce

Jak bude MKB fungovat v době přestavby zatím není jasné. Bude záležet na zřizovateli zda poskytne vhodné prostory. Samotná MKB totiž bude při rekonstrukci zcela bez knih. Dnes jich podle Hany Zdvihalové má více, než by měla. „Kapacita našeho fondu je 105 tisíc. Vzhledem k počtu obyvatel bychom jich mohli mít jen šedesát tisíc,“ připomněla. Pokud MKB získá na dobu rekonstrukce vhodné prostory, bude knihy půjčovat dál. Pokud místo nebude, celý proces se omezí na e-výpůjčky e-knih a e-audio knih on-line. „Po rekonstrukci bychom ještě chtěli pořídit na ulici výdejový box, který by sloužil podobně jako tomu je například v alzaboxu,“ dodala Hana Zdvihalová.