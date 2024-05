/VIDEO, FOTO/ Vlašim ožila v sobotu 4. května rockovou energií kapely Detonátor. Tato místní parta muzikantů roztančila publikum chytlavou směsicí převzatých rockových hitů v originálních aranžích a vlastních skladeb.

Z koncertu kapely Detonátor ve Vlašimi. | Video: Richard Karban

Koncert se odehrál na malém pódiu u bistra Na Koupáku, které během letních měsíců slouží jako zázemí pro pestrou paletu hudebních vystoupení. I když striktní regulace konce produkce do 22. hodiny nedává kapelám mnoho prostoru, Detonátor dokázal do tříhodinového setu vměstnat vše, co rockové srdce fanoušků dychtí: strhující kytarové riffy Jiřího Filipa, energickou rytmiku bubeníka Martina Kuklíka a charismatický zpěv Luboše Gabriela, baskytaristy kapely.

I když trio Detonátor nepatři mezi virtuózy rockové scény, co jim chybí v technické dokonalosti, to hravě dohánějí energií a zábavou. Blízký kontakt s publikem a nakažlivá dobrá nálada dokázaly strhnout i ty nejnáročnější posluchače a dokázaly, že i menší akce bez patosu velkých festivalů umí zprostředkovat jedinečný hudební zážitek.

Kulturní léto ve Vlašimi slibuje i nadále mnoho zajímavých hudebních událostí. Pokud máte rádi živou hudbu a chcete si užít pohodovou atmosféru, určitě se na Koupák zajděte podívat.