Vstupenky pro další kategorie návštěvníků jsou pak odstupňované stejně, jako tomu bylo dříve. Vlastník zámku ale také naznačil, že návštěvníky čekají během roku, nejspíš během velkých letních prázdnin, dvě významné novinky.

„O co se jedná, zatím nemohu prozradit. Až pro to bude vhodný čas, dám vám vědět,“ přislíbil Jiří Sternberg.

Na Konopišti zahájili další návštěvnickou sezonu. Je věnovaná dynastii Habsburků

Zámek Jemniště leží nedaleko Postupic zhruba v polovině cesty mezi Benešovem a Vlašimí. Turistická sezona tam začala na Velký pátek, 29. března. Po celý duben a květem je zámek přístupný pouze o víkendech. V červnu od úterý do neděle a o prázdninách až do jejich konce zámek hosté mohou navštívit celý týden a to včetně pondělí. V září bude Jemniště přístupné stejně jako v červnu a v říjnu zase jako v dubnu a máji.

Kostýmované prohlídky hradu

Také na hradě Český Šternberk ležícím na skále nad řekou Sázavou odstartovala nová sezona na Velký pátek, i když dvě exkurze správa památky připravila už o den dříve, na Zelený čtvrtek. V době Velikonoc samozřejmě hradní salony a komnaty zdobila velikonoční tematika. V dubnu je hrad, jehož vlastníkem je právník Filip Sternberg, syn oblíbeného Zdeňka Sternberga zesnulého 19. ledna 2021 v úctyhodném věku 97 let otevřený jen o víkendech. Od května pak každý den od 9 hodin.

„Vstupné na rozdíl od objektů Národního památkového ústavu zůstává stejné jako loni,“ připomněla kastelánka Zuzana Míková s tím, že například vstupenka pro dospělé stojí 200 korun a pro další kategorie návštěvníků jsou odstupňované. Podle kastelánky správa hradu letos rozšiřuje prohlídky pro děti. Pro ně bude v létě návštěvnický program přizpůsobený dokonce třikrát denně.

„Program jsme nazvali Poznej rodové sídlo Sternbergů,“ uvedla Zuzana Míková. „Tyto prohlídky pro děti jsou kostýmované,“ doplnila.

Vyvrácené stromy v Českém Šternberku poškodily střechu domu a zastavily dopravu

Také hrad Český Šternberk bude mít 24. srpna, podobně jako je tomu při Hradozámecké noci u státních památek večerní prohlídky. Jejich tématem bude tentokrát předvečer svatebního dne Karoliny Wratislavové rozené Sternbergové.

„Paní Karolina, jedna z devíti dětí Jiřího Douglase Sternberg a Kunhuty Mensdorff-Pouilly byla mladší sestrou Zdeňka Sternberga a letos by se dožila sta let. Právě ona se na hradě v roce 1947 vdávala. Tato svatba byla vlastně poslední velkou slavností, než byl hrad po únoru 1948 znárodněný,“ připomněla kastelánka s tím, že hodně autenticky pojatý exkurz bude vycházet z příběhu rodiny Sternbergů a je vzpomínkou právě na paní Karolinu, která zemřela v 10. července 2021.