/FOTO, VIDEO/ Akce Čistá řeka Sázava, při níž dobrovolníci každoročně už od roku 2006 uklízejí odpadky nejen z koryta řeky a jejích břehů, odstartuje znovu v polovině dubna.

Akce Čistá řeka Sázava, duben 2023. | Video: Richard Karban

Zatímco v úvodních ročnících akce organizované obecně prospěšnou společností Posázaví mohl přijít prakticky každý ochotný člověk, v posledních letech se pro mnohé místo v některé z čistících part nenajde. „Počet míst je omezený, proto je včasná registrace zárukou, že se zájemce bude moci úklidu zúčastnit,“ upozornila ředitelka Posázaví o. p. s. Bohunka Zemanová. Její apel se přitom opírá také o údaje z loňského roku. Tehdy sice panovalo psí počasí, přesto z řeky a jejích přítoků zmizelo dalších 17 tun nepořádku.

Ze zakončení loňského ročníku projektu Čistá řeka Sázava:

Zdroj: Richard Karban

Podílelo se na tom 1 768 lidí a díky nim se celkový počet dobrovolníků za dobu existence akce přehoupl už přes 16 tisíc. Díky nim přírodu nehyzdí celkově už 400 tun odpadků. Pro letošní ročník akce už organizátoři proto spustili registraci. Tu zájemci najdou na webu cistarekasazava.cz. Čekat na poslední chvíli se přitom nemusí vyplatit. Akce totiž startuje už v pátek 12. a potrvá do neděle 14. dubna. „Online registraci by měl osobně vyplnit každý účastník, a v případě, že je mladší 18 let, ji za něj vyplní jeho zákonný zástupce. Pokud se na akci chystá skupina více lidí, je nutné to předem nahlásit na telefon 723 881 081,“ upozorňuje Bohunka Zemanová.

Kolik se letos najde bot?

To platí zejména pro nováčky. Ti, kteří už mají očistu Sázavy takříkajíc pod kůží, tohle všechno ví a zpravidla nečekají na výzvu a registrují se. Tato procedura však má také hravý prvek. Při ní se zájemci mohou zúčastnit tipovací soutěže o netradiční cenu „zlatý odpaďák“. Stačí odhadnout, kolik kusů bot dobrovolníci naleznou během úklidu 90 kilometrů toku a kolik z nich bude pravých a levých. Výsledky se tipující dozví hned po skončení akce.

Dobrovolníci uklízeli Sázavu. Od práce je neodradila ani rozvodněná řeka

Uklízet řeku ale dobrovolníci nemusí jen během uvedeného druhého aprílového víkendu. Podle Bohunky Zemenové tak mohou ochotní lidé činit celoročně. Díky tomu všemu odpadků z přírody ubývá. Přesto jich Posázaví letos očekává více, než loni. „Vzhledem ke zvýšené hladině Sázavy na konci loňska budou mít dobrovolníci práce nejspíš o trochu víc,“ dodala ředitelka Posázaví o. p. s. Na začátku akce Čistá řeka Sázava gruntovali dobrovolníci jen mezi městem Sázavou a Pikovicemi. V současnosti akce probíhá už v celém Středočeském kraji a na Vysočině.