/FOTO, VIDEO/ Když se minulý rok rozhodla parta sázavských hudebníků uspořádat 25. prosince na Boží hod vánoční koncert, ukázalo se, že šlo o trefu do černého. Lidé se přišli pobavit a skončit se shonem, který Vánoce přinášejí.

Koncert několika kapel zpestřil vánoční svátky v Sázavě | Video: Richard Karban

Proto bylo nasnadě uspořádat další ročník. Jako místo konání byl opět zvolen sázavský Společenský dům, konkrétně jeho disko club Chechták. Hudební večer odstartovala jedna z legend místní hudební scény, kapela Beneton. Ta kralovala zejména v 80. a zpočátku 90. let na zábavách v širokém okolí. V programu následně ve stylu rockabilly zahráli Sklepní psi. Jestliže při první kapele zůstalo publikum vlažné, rock and roll je přivedl náležitě do varu.

Další účinkující, kapela SPB, ukázala, že patří mezi sázavské legendy. V setu tak nemohla chybět její kultovní skladba Sázava. Došlo i na punk. Ten do Chechtáku přivezlo kutnohorské uskupení Půlnoční svoz popela, které s přestávkami vystupuje od roku 1991. Jako poslední vystoupila robotická kapela Vatarlata. Všechny kapely pravidelně vystupují v Sázavě na hudebním festivalu Stodola Vest.