Benešovské posvícení zahájí v sobotu 17. srpna od 8 hodin trh s Divadélkem Kůzle, který bude probíhat až do 12 hodin. Od 9 hodin následuje hudební pohádka S chutí do toho, na niž naváže koncert kapely Kůzle. Sobotní program vyvrcholí koncertem kapely Unisono, která bude hrát k tanci i poslechu od 20 do 23 hodin.

Rock in Konopiště 15:00 ARGEMA

16:30 TRAUTENBERK

18:00 HORKÝŽE SLÍŽE

19:30 PANOPTIKO

21:00 TUBLATANKA

22:30 TRAKTOR

Prvním víkendovým dnem však posvícení nekončí. V neděli od 9:30 proběhne v kostele svatého Mikuláše mše svatá. Program ukončí pondělní koncert kapely Strahovanka, která potěší především milovníky klasické dechovky.

Fanoušci rockové hudby mohou vyrazit do amfiteátru Konopiště, kde se odehraje jednodenní festival Rock in Konopiště. Jako první zahraje rocková skupina Argema, diváci se mohou těšit i na Horkýže slíže nebo Tublatanku.