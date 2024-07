Metallica Revival Beroun věrně přenesla atmosféru 80. let na benešovské náměstí. Fanoušci mohli s kapelou prožít každou notu a každý riff legendárního alba. Po dohrání Ride the Lightning zbyl ještě čas na nesmrtelné hity jako Master of Puppets nebo Nothing Else Matters.

Kapela podala dobrý výkon, který nadchl všechny přítomné. „Bylo to naprosto úžasné! Cítil jsem se, jako bych byl na koncertu Metallicy v 80. letech," svěřil se jeden z nadšených fanoušků. „Klobouk dolů před kapelou za tak věrné ztvárnění tohoto legendárního alba," dodal další.