Video, foto: Kapela Terapye léčila rockem v benešovském Max Beer Baru

V sobotu 24. února se benešovský Max Beer Bar stal dějištěm koncertu kapely Terapye Rockem No. 46. Tato nová formace, složená z "lehce postarších muzikantů" z Divišova a okolí, přivezla do baru poctivý kytarový rock a rock and roll.

V benešovském Max Beer Baru vystoupila kapela Terapye. | Video: Richard Karban