Podívejte se: Děti i kantoři z chotýšanské školy rozjeli velkou adventní party

Adventní potěšení, tedy akci, kterou připravili od A do Z žáci chotýšanské základní a mateřské školy se svými kantory už pošesté, proměnila ZŠ v místo jednoho velkého happeningu. Akci její autoři věnovali opravdu to nejlepší co mohli a učitelé přípravě obětovali i pondělní účast na stávce.

Šesté adventní potěšení v ZŠ Chotýšany. | Video: Zdeněk Kellner