Jejich odpovědi se proto podobají jako vejce vejci. Oba nezávisle na sobě hovoří o tom, že rozhodujícím motivem pro voliče bude to, jakou stopu v jejich mysli zanechalo počínání dosluhující politické garnitury Votic. Jinými slovy, zda jsou, nebo nejsou spokojeni s tím, co vedení města za poslední čtyři roky dokázalo realizovat a co pro ně udělalo.

Přesto si například Ivana Dobešová, současná zastupitelka města za ANO dovede představit, že k pádným tématům pro rozhodování voličů by mohl patřit i slib prosazování výstavby protihlukové stěny podél silnice I/3. Platí to, i když takové dílo není záležitostí města, ale Ředitelství silnic a dálnic. Město, respektive politici by ale mohli svým vlivem investora k cíli trochu popostrčit.

Nosným tématem nejspíš napříč politickým smýšlením voličů by i ve Voticích mohla být nabídka bydlení. Bytů nájemních nebo alespoň pozemků vhodných pro stavby individuální. „Ve Voticích ale parcely na stavbu rodinných domů nejsou,“ tvrdí Dobešová, která si nejméně na čtyři roky chce od politiky odpočinout a plně se věnovat rodině a svému zaměstnání.

Také další známá osobnost votického života, kronikářka Jana Špačková hovoří v souvislosti s volbami o tématu bydlení a bytové politiky města. Na rozdíl od starosty si ale myslí, že by se město mělo zasadit v některých záležitostech o udržení cen na uzdě.

„Jde o to, jak mírnit ceny u toho, co může město ovlivnit, tedy jak vodného a stočného, tak v odpadovém hospodářství,“ domnívá se Špačková. Kronikářka ovšem připouští, že ve městě velikosti Votic rozhodují více než ožehavá témata o nových zastupitelích jejich tváře a to, jak je voliči znají.

Jaroslava Pokorná, místostarostka a jednička kandidátky Nestraníci a Starostové, míní, že voliče by mohly ovlivnit témata ekologická nebo volnočasové nabídky.

„V našem volebním programu proto máme rekonstruk-ci sportovišť a výstavbu nových. Právě v oblasti sportovního vyžití obyvatel má město určitý dluh,“ připouští Pokorná, která jako vrchol takových snah vnímá výstavbu sportovní haly, jež Voticím chybí. „Usilovali jsme o její výstavbu už před čtyřmi lety a stejné je to i letos,“ říká s tím, že z ekologických témat je v popředí revitalizace potoka v lokalitě Pilař nebo navrácení Srbického potoka do původního koryta.

Starosta Jiří Slavík, lídr kandidátky Votičáci spolu a TOP 09, sice tvrdí, že si celou svou politickou kariéru nedovolí spekulovat o tom, koho lidé budou volit, přesto ale doufá, že voliči vidí, že město nestagnuje a rozvíjí se.

„Voliče ale mohou ovlivnit například i nabídky velkých staveb, jako to bylo v případě biokoupaliště. Každý by se však nejdříve měl zamyslet nad tím, zda je reálné velké stavební akce ve čtyřech následujících letech realizovat,“ dodal.

Komentář: Nic není nemožné, protože doma není nikdo prorokem



Redaktor Benešovského deníku Zdeněk Kellner.Zdroj: DENÍK/Zdeněk KellnerI když o výsledku komunálních voleb budou ve Voticích stejně jako kdekoli jinde rozhodovat jen a jen jejich obyvatelé s hlasovacím právem, zdá se, že je rozhodnuto už nyní. Tento názor vyplývá ze skutečnosti, že ve Voticích na rozdíl od minulých komunálních voleb usilují o křesla zastupitelů jen čtyři volební subjekty. V roce 2018 jich přitom bylo takřka dvakrát tolik – sedm. A dokonce více než dvakrát tolik bylo tehdy kandidátů, když o zvolení usilovalo 133 lidí, zatímco nyní se jich zapsalo pouze 64.



Na startu nového volebního období budou už jen jako nezúčastnění pozorovatelé stát ti, jejichž jména se minule skvěla na kandidátce hnutí ANO 2011. Co za tím stojí? Proč tentokrát nesestavili kandidátku? Že by lídři hnutí najeli na úsporný režim a skupinu, která ve Voticích poslední čtyři roky prakticky neměla vliv, odstřihli od možnosti napravit to?Favoritovi favoritů, současnému starostovi města z TOP 09, ubyli také další případní konkurenti. Skutečníi zdánliví.



Chybí například tucet komunistů. Na listině KSČM figuruje místo devatenácti možných jen sedm straníků. Možná proto, že mladí komunisté, nástupci pravověrných soudruhů, nejsou k mání. Nejmladší ze současných kandidátů totiž přišel na svět v roce, kdy Sovětský svaz – náš tehdejší vzor oslavoval vítězství nad nenáviděnými Američany v souboji o vesmírné prvenství. V tom roce totiž do kosmu poslal první umělou družici Země, Sputnik-1. A nejzkušenější z kandidátů, stejně jako jeden z votických kandidátů ČSSD, mohou dokonce pamatovat tankovou bitvu v Kurském oblouku.



Ze seznamu kandidátních listin ve Voticích zmizela také ODS. Ne však její kandidáti. Ti tentokrát sestavili listinu s TOP 09 a říkají si Votičáci SPOLU.Ale i když je teoreticky všechno předem dané, pamatujte na to, že nic není nemožné, neboť zázraky se dějí a doma není nikdo prorokem.



Zdeněk Kellner, redaktor Benešovského deníku

