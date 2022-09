„Nelíbí se mi neukázněnost řidičů, cyklistů ale i chodců,“ konkretizuje Oldřich Jahodář. Jeho výtky směřují především na radnici, která je zřizovatelem městské policie. Právě ta podle něj může situaci řešit, ale neděje se tak.

„Jen na křižovatce u našeho domu, pokud by byli strážníci důslední, vybrali by za den možná sto tisíc korun. Strážníky jsem tu ale už měsíc ani neviděl. Někdy projedou autem, ale nic okolo je ani nezajímá,“ tvrdí muž, který jako důchodce může „cvrkot“ kolem sledovat z balkonu každý den.

Městu současně vytýká i to, že u garáží jeho domu stojí denně v zákazu zastavení řada automobilů. A to stejné je prý i na Lidické ulici, kde auta permanentně parkují na nástupní ploše hasičů. „Kdyby došlo k nějakému požáru v poliklinice, bylo by to hodně špatné,“ míní a jako další neřešený problém vnímá stání aut zdravých řidičů na místech vyhrazených invalidům.

Také Ladislav Jenšík, člen ODS a jednička kandidátky Společně zná palčivá místa města. Podle něj má ale Vlašim proti jiným městům nespornou výhodu. „Ve Vlašimi se rozhodně nehraje na politiku a za stejným cílem jdeme všichni společně a neházíme si klacky pod nohy,“ tvrdí Jenšík, provozovatel kin ve Vlašimi a Benešově.

V těchto komunálních volbách nebudou podle něj rozhodující volební programy, ale především to, jak moc hlasující znají kandidáty. O zvolení prý rozhodne i jejich pracovní pozice. „Jednoznačně nejznámější jsou lékaři, zubaři nebo ředitelé škol,“ vysvětluje Jenšík, i když ke důležitým tématům řadí například dostupnější bydlení a urychlení výstavby bytových domů.

„I když se pořád zdražuje, jde o to, usnadnit mladým agendu, aby na získání bytu měli alespoň šanci. Současně bude potřeba i mnohem více sociálních bytů,“ dodal Ladislav Jenšík.

To současný a dlouhodobý lídr vlašimské radnice Luděk Jeništa i kandidátky VPM Vlašim, je přesvědčen, že voliči uslyší na to, co je oslovilo už v předešlých volbách. „Do kampaně jdeme se záležitostmi, které by měly život ve Vlašimi dál zlepšovat,“ tvrdí, i když připouští, že události ve východní Evropě přinášejí straně přece jen jinou pozici a město nečekají úplně jednoduché časy.

Přesto by voliče ve Vlašimi mělo k tomu „správnímu“ hlasování přivést například to, jak se město k potížím stavělo dosud. Voliči podle Jeništy proto znovu uslyší nejvíce na to, jak město hodlá zlepšovat infrastrukturu. Právě tyto malé, ale důležité investice radnice upřednostňovala už dříve, a právě to by mohlo byt silnějším tématem, než populistické stavění „vzdušných zámků.“

Někdejší poslanec Václav Zemek, člen ČSSD kandidující jako jednička na listině Pro Vlašim společně míní, že voliče bude nejvíc zajímat řešení energetické krize a růstu cen energií.

„Bude to mít bezesporu velmi negativní vliv na chod města a paradoxní je, že to zatím velká část voličů ještě nevnímá,“ tvrdí s tím, že s blížícím se koncem roku budou dopady na město čím dál patrnější a bude velmi náročné udržet v chodu městské instituce a zařízení.

Rozhodování voličů by ale mohla podle něj ovlivniti dlouhodobá témata – dopravní stavby, parkování v centru nebo řešení průjezdnosti vozidel hasičů a záchranky ulicemi. Problémem může být i plánování nové zástavby s výběrem vhodných lokalit.

Jako nepříliš vhodné vidí pokračování zástavby u výpadovky na Kondrac, které může vést až k likvidaci vlašimské hvězdárny. Voliči podle něj ale uslyší i na nabídky řešení problematiky odpadového hospodářství.

Komentář: Přehodí vlašimští voliči výhybku, nebo vlak pojede ve stejných kolejích



Redaktor Benešovského deníku Zdeněk Kellner.Zdroj: DENÍK/Zdeněk KellnerZmění se politická reprezentace města pod Blaníkem po letošních komunálních volbách? Tuhle otázku si oponenti současného vedení kladou už dvacet let. A stejně dlouho si po volbách musejí přiznat, že opět ne.



Že éra Luďka Jeništy na vlašimské radnici bude pokračovat i po volbách 2022, je i nyní velmi pravděpodobné. Třeba už jen proto, že na dalších, konkurenčních kandidátkách nefiguruje nikdo, kdo by mohl s klidem říci, že by byl rozhodně lepším starostou než on. Možná si to někdo o sobě i myslí, ale nahlas to nikdo neříká. Nakonec, nebylo by to stejně nic platné. Rozhodující bude samozřejmě vůle voličů. A pak, při hlasování o postu starosty, nových zastupitelů.



Samotná Jeništova strana, Volba pro město Vlašim, přitom, jak potvrdil sám její lídr, nabídne voličům „jen“ pokračování léta ověřené politiky rozvoje města. Bude to stačit, nebo voliči dají přednost někomu, kdo slibuje víc, než jen postup přiměřenými krůčky v rámci možností daných současnými problémy světa? Myslím si, že to bude stačit.



I když i v Benešově zaznělo před volbami 2014 to, že se v zastupitelstvu na tak malém městě nehraje na politiku a víc se dá na selský rozum, už za dva roky tahle proklamace vzala za své. Ve Vlašimi svou práci pro město vidí stejně, tedy nepoliticky. A to nejen vedení, ale i ti, kteří na vrcholné městské posty za posledních dvacet let nedosáhli.



Vlašim, na rozdíl od Benešova ale sestavuje téměř „jednobarevné“ zastupitelstvo. Také proto se dosud nedalo v praxi ověřit, zda apolitičnost „venkovských“ politiků a zájem všech dosáhnout společně dobrých výsledků je skutečný, nebo jde pouze o postoj „vynucený“ okolnostmi pramenícími z výsledků voleb.



Zdeněk Kellner, redaktor Benešovského deníku