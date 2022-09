Platí to, i když sehnat někoho, kdo o sobě do médií bude tvrdit, jaký je chudák, je ale velice těžké. A to přesto, že právě o drahotě se lidé na ulici baví velice často.

Velký zájem o městské byty

„Ve volbách budou hrát dominantní roli ceny energie a bydlení,“ je přesvědčený Roman Lajpert, bývalý benešovský místostarosta a dlouholetý člen ODS. Svůj názor opírá především o to, že město Benešov, i přes privatizaci, vlastní stále kolem osmnácti set bytů a ty jsou vytápěny z plynových kotelen města.

Čas od času jsou ale k mání byty, v nichž zanikl nájemní vztah předešlému uživateli. Město takové jednotky rekonstruuje a nabízí dalším uchazečům. To ale platí pouze za obvyklé situace. Děje se tak zhruba čtyřikrát do roka. Jsou ale i výjimečné případy, které tento „rituál“ oddalují. K takovým případům došlo například v posledních dvou letech kvůli pandemii covidu 19.

Lidí – voličů, kteří by rádi bydleli v městském bytě, je podstatně více než těch, kteří jsou nakonec těmi šťastnějšími. Potvrzuje to také Jitka Drahoňovská, vedoucí Odboru správy majetku Městského úřadu Benešov.

„Městské bytové domy jsou většinou v centru a byty v nich jsou velmi žádané. Pravidelně vyřizujeme v jednom nabídkovém řízení několik set žádostí,“ uvedla.

Mladí nemají na koupi šanci

Další možností, jak se k bydlení dostat je i v Benešově koupě bytu. Spirála růstu cen ale zahýbala extrémně i s cenami bydlení.

„Nové byty jsou tak drahé, že mladí na jejich koupi nemají šanci,“ hodnotí situaci Lajpert, čímž jen potvrzuje, že téma bydlení může být při volbách jazýčkem na vahách. Své tvrzení opírá o aktuální ceny, za něž je v Benešově k mání nový byt v areálu někdejších Táborských kasáren. Metr čtvereční bytu se tam dá pořídit za 84 až 97 tisíc korun.

Že právě bydlení a jeho dostupnost bude tím, na co voliči uslyší, je přesvědčena také obyvatelka Benešova, ředitelka MKIC Bystřice, Radomila Macháčková.

„Kromě toho, že by voliče mohlo oslovit téma dostupnějšího bydlení, to může být i téma budování workoutových hřišť v některých dalších částech města,“ míní.

O dostupnějším bydlení a vlivu tohoto tématu na rozhodování voličů hovoří i Ivan Cinka. „V Benešově budou rozhodovat dvě věci – ekonomicky dostupné byty a také otázka dopravy. Městu přecpanému auty uleví až výstavba severovýchodního obchvatu,“ dodal.

Jenže severovýchodní obchvat Benešova je dlouhodobě plánovaná akce, kterou realizuje Středočeský kraj, nikoliv město Benešov. Také proto není dané téma součástí volebního programu stran při komunálních volbách.

Komentář Zdeňka Kellnera: Dostupné bydlení sice zajímá hodně lidí, kam s odpadky, ale každého



Zdeněk KellnerZdroj: Archiv Zdeňka KellneraVolební programy stran, které se ucházejí o přízeň hlasujících sice nejsou úplně totožné, ale na malém venkovském rybníku se podobají jako vejce, vejci. Pravda, jsou v nich použita jiná slova i slovní obraty, ale suma sumárum, je to prašť jako uhoď.



Je to ku škodě, nebo ku prospěchu věci, tedy města samotného? Na jednu stranu se ukazuje, jak volební subjekty čtou problémy, s nimiž se obyvatelé potýkají. A také jak je v případě zvolení chtějí řešit. Z druhého pohledu to ale dokazuje, jak neoriginální jejich tvůrci jsou.



Hodně často se v programech zmiňuje termín bydlení a jeho dostupnost. V době stoupající inflace a k nebesům rostoucím cenám je jakékoliv řešení na papíře jen plácnutím do vody. V první řadě je totiž potřeba se zamyslet, jak na to bude město mít.



Jenže bydlení nebude tím největším problémem, který nové osazenstvo radnice v Benešově bude řešit. Tím úplně největším možná nebude ani plyn pro kotelny ale to, jak se město vypořádá s odpadem. Vlastní skládku už využívat nemůže a místa, kam je nyní možné odpadky z domácností vozit, tedy na skládky ve Voticích a Trhovém Štěpánově, brzy přestanou chtít cizím materiálem plnit vlastní omezené místo.



Přímo v Benešově, což platí i pro kraj, na který případné benešovské projekty mají navazovat, ale dosud nerozhodli, jak se v nejbližší budoucnosti bude odpad likvidovat. Benešov chce vybudovat překladiště, třídírnu. Proti umístění v průmyslové zóně se však příkře staví obyvatelé z nedaleké vilkové čtvrti.



Jenže právě v případě řešení této zapeklité otázky radnice, ať tam bude sedět kdokoliv, moc času nedostane. Problematiku je potřeba vyřešit okamžitě. Bydlet se totiž dá i u příbuzných, ale odpad vytváří každý. Navíc neustále.