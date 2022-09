Jana Špačková, kronikářka, opoziční zastupitelka ANO

Jana Špačková, kronikářka, Votice.Zdroj: Deník/Eva Kovaničová

Tématem, které by mohlo zajímat voliče, by mohla být bytová politika a to, jak ji ve městě řešit. Ve Voticích totiž není příliš bytů. A pak také, to, co vyplývá ze současné situace, kdy se velmi zdražuje a rostou ceny, jak je udržet na uzdě. Jde o to, jak mírnit ceny toho, co může město ovlivnit, tedy jak vodné a stočné, tak také v odpadovém hospodářství. Postupný růst ceny za odpad nás asi nemine, ale jde o to, aby nárůst ceny nebyl skokový. Zajímavým tématem by mohla být i vize dalšího rozvoje odpadového hospodářství. Ve Voticích nás dost trápí odpadky přeplněná kontejnerová hnízda. Přes to všechno se domnívám, že u nás ve městě dlouhodobě při komunálních volbách témata nerozhodují, ale jsou to tváře kandidátů, které lidé znají.

Ve výsledku volebního hlasování ve Voticích mohou hrát roli bydlení i odpadky