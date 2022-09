Oldřich Jahodář, tvůrce hlavolamů, Vlašim

Zdroj: Deník/Zdeněk Kellner

Neukázněnost řidičů, cyklistů ale i chodců je ve Vlašimi opravdu děsná. Jen na křižovatce u našeho domu, pokud by byli strážníci důslední, vybrali by možná sto tisíc korun denně. To by se ale museli ukázali. Neviděl jsem je tu už měsíc. Je pravda, viděl jsem je jet autem, ale nic okolo je nezajímalo. Před garáží u našeho domu denně v zákazu zastavení stojí řada automobilů. A to samé je za rohem na hlavní silnici. Je tam nástupní plocha hasičů, ale auta tam stojí celý den. Kdyby došlo k nějakému požáru na poliklinice, byl by to velký problém. Před spořitelnou jsou zase dva automaty na placení parkovného, ale to udělá kdo ví jestli každý 157 řidič. Místo pro invalidy zase zabírají svými vozy řidiči zdraví. Možná to pro někoho jsou malichernosti, ale pro ty, kteří kvůli tomu musí problém vyřešit jinak, to tak není. A protože se s tím nic nedělá, sepíšu to na papír a na zastupitelstvu to přednesu a budu chtít, aby mi odpověděli. Ale doprava není jediné téma, které může rozhodovat o výsledku voleb. Dalším je třeba bydlení a už méně kultura. Té myslím je ve Vlašimi celkem dost. Ale bydlení? Jen co je ve městě kanceláří nebo na sídlišti Vorlina volných bytů. Myslím, že volných bytů je dost, ale těch v nabídce moc ne.

Co rozhodne volby ve Vlašimi? Město by mělo více dbát na dopravu a její nešvary