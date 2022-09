Milan Hoke

právník, Benešov, Obnova

Milan Hoke.Zdroj: Deník/Michal Bílek

Každý volič má v hlavě jinou preferenci a strany bohužel netuší, co preferuje Karel a co Mařenka. Ve volebních programech se proto každá strana snaží oslovit svým programem předpokládanou množinu „svých“ voličů. Náš volební blok Obnova se domnívá, že v našem programu jsou témata, která by měla a mohla oslovit většinu množiny potenciálních voličů. Jde o to, jestli jsme program sestavili právně ze živých témat a jestli jsme nabídli jasné a přesvědčivé řešení. Jsem přesvědčen, že ne nevýznamná část voličů není vůbec vedena nabízenými programy stran. Určitá část voličů hlasuje jen podle obličejů kandidátů.