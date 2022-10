„Například hlasovací lístky, na rozdíl od volebních lístků nedostali voliči domů, ale až ve volební místnosti,“ potvrdila Markéta Šustová, zapisovatelka prvního čerčanského okrsku a pověřená pracovnice pro volby s tím, že otázky referenda byly zveřejněny na úřední desce i v elektronické podobě, takže se k nim každý, kdo o to stál, mohl dostat včas, ještě před hlasováním.

Po 14. hodině, kdy se volební síně uzavřely a začalo sčítání, zástupci komisí - zapisovatel a předseda z jednotlivých míst - dovezli výsledky do Benešova. Teprve odtud rezultát zamíří do Českého statistického úřadu a na jeho web. Odbaveni tam budou, jak přijdou na řadu. A právě to může také znamenat, že se poměrně velké sídlo Čerčany dostanou na řadu dost pozdě.

V tu dobu, kdy budou zástupci Čerčan v Benešově ale nebude možné sčítat hlasy z referenda. To začne až po jejich návratu z Benešova. Po součtu výsledky získá místní komise, ta udělá finální součet z obou okrsků. Zaprotokoluje a předá pracovnici pověřené řízením voleb v Čerčanech. Ta pak výsledek zveřejní na webu.

Foto: Pod Blaníkem volil také kníže Václav