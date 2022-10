Zatím tedy teoreticky, protože Jaroslava Pokorná Jermanová Deníku podání stížnosti nepotvrdila, včera byla kvůli pracovnímu vytížení nedostupná. Jestliže ANO vyčká až do nejzazšího termínu, tedy do pátku 7. října, a ten den do 16 hodin podá stížnost, bude mít středočeský krajský soud pevně stanovenu lhůtu, do kdy musí podezření potvrdit, nebo vyvrátit. „Krajský soud musí rozhodnout do dvaceti dnů od podání stížnosti,“ potvrdila Lenka Votrubová, vedoucí Oddělení spisové služby a vnitřní správy, která má na Městském úřadě Benešov dlouhé roky na starosti volby.

Teprve podle verdiktu může starosta, který ve funkci zůstává až do zvolení svého nástupce, svolat ustavující jednání nového zastupitelstva. A termín musí jeho členové i veřejnost znát nejméně deset dnů předem. „Také proto je více než jasné, že se ustavující schůze bude konat možná až někdy v polovině listopadu,“ poznamenal benešovský místostarosta Roman Tichovský.

Ani to ale nevylučuje jednání vítězů voleb o nové koalici s případnými partnery. „Jednání o koalici stále pokračují, další máme dnes večer,“ uvedl Tichovský, zvolený za ODS. Pokračující jednání potvrdili také lídři dalších volebních stran, Luboš Balata za Pro Benešov s podporou Starostů, Daniel Netušil za Piráty i Jakub Hostek za Benešov pro život. „Naznačili jsme si naše představy, ale nic konkrétního z toho zatím nevzešlo. Budeme jednat dále, myslím, že v průběhu tohoto týdne budou jednání docela intenzivní," řekl Hostek.

Přepočítávání hlasů by se podle všeho mělo týkat jen jednoho okrsku. Pokud soud potvrdí podezření ANO, pak právě toto hnutí si připíše další mandát. Na úkor Pro Benešov s podporou Starostů. Znamenalo by to zároveň návrat ke stavu křehké většiny 14:13 známé už z roku 2014. I za těchto podmínek by ale nově se rodící koalice měla mít pevnější základy než ta předchozí z doby před osmi lety. Je-li tento předpoklad namístě, ale ukážou až schůze zastupitelstva.

Z historie

V roce 2014 tehdejší koalice dokázala sestavit tým, někteří jeho členové však nebyli rezistentní vůči hlasům přicházejícím z tábora opozice. A 4. ledna 2016 se poměr sil jedním zdvižením rukou obrátil. Koalice měla náhle, byť jen teoreticky, tucet hlasů. Fakticky bylo při schůzi přítomno jen 10 koaličních zastupitelů plus dva přeběhlíci, členové kandidátky TOP 09 Pavel Dvořák a František Rousek. Opozičních zastupitelů bylo ten den na schůzi více a hlasování podle toho také dopadlo. Šest zastupitelů ČSSD, pět z ANO, dva z KSČM, dva z TOP 09 a také Roman Kříž, zvolený za ODS, pak schválilo Petra Hostka, jediného navrženého kandidáta na starostu. A také dva nové místostarosty, Jiřího Švadlenu a Táňu Brukovou (ČSSD).

„V poslední době jsme se s partnery z koalice nedokázali shodnout. Jako radní jsem žádal o vstřícnější komunikaci s námi i opozicí, ale to se nestalo. Neměli jsme ani koaliční smlouvu, jen nicneřešící memorandum o spolupráci. Přestali jsme si rozumět a naše cesty se rozešly," vysvětlil tehdy zastupitel Pavel Dvořák, který krátce předtím nahradil odstoupivšího advokáta Libora Hubáčka, důvody zrady.

Účty pak dokázali srovnat až voliči na podzim 2018. Z opozice se do zastupitelstva dostali jen tři členové kandidátky ANO, jeden komunista a jeden člen ČSSD.