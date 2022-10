Naopak, jak moc jeho uskupení pomohla koalice podobná té vládní, není schopen posoudit. Přesto, jak přiznává: „Očekával jsem, že budeme mít alespoň o jeden mandát víc. Z tohoto pohledu spokojený být nemohu,“ přiznal.

Právě proto také tuší, že kromě spousty dohadování s dalšími úspěšnými uskupeními, není jejich výsledek dopředu jasný. „Nevím, jak o vůbec dopadne,“ tvrdí.

Vítězná Volba pro město Benešov, i když chce podle starosty Jaroslava Hlavničky vytvořit širokou koalici nejen s osvědčenými partnery z ODS, STAN a Piráty, jako v letech 2018 – 2022, může znovu zabřednou do křehké většiny jediného zastupitele. Taková koalice by totiž měla navrch jen v poměru 15:12.

„Musí to ale být patnáct spolehlivých,“ upozornil Tichovský na situaci, která by mohla připomínat tu po volbách 2014. Křehká většina jediného hlasu vydržela jen do ledna 2016. Pak se moci v Benešově ujaly strany stojící do té doby v opozici.

„Do koalice, která nebude mít šanci vydržet delší období, nepůjdeme. V koalici musí být lidé, kteří potáhnou za jeden provaz. Bez toho nemá cenu nějakou koalici vůbec vytvářet,“ dodal Roman Tichovský.

