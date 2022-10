„Budu kandidovat na starostu a kolegyně z naší kandidátky Markéta Pytlíková na místostarostku,“ uvedl Jeništa na dotaz Deníku a doplnil, že Volba pro město Vlašim by mělo získat ještě další tři místa v radě města. Poslední dva radní do sedmičlenného týmu by měli dodat Nezávislí.