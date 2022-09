Podívejte se, kdo kandiduje na Benešovsku. Klikněte ZDE.

To by bylo velké překvapení. Menší už, když voliči dají nejvíce hlasů osvědčeným osobnostem v čele s obhájcem postu starosty města, Jaroslavem Hlavničkou. Ten je v současnosti lídrem města už tři volební období, ale jen deset let. Dva roky se z něj a jeho kolegů stala po radničním "puči" v roce 2016 opozice. Pak ale voliči dali najevo, co si o takové akci myslí.

Bude to Hlavničkovi tentokrát stačit? Vždyť o stejné hlasy voličů usiluje v Benešově celkově na dalších sedmi kandidátkách 212 osobností.

Co bude pro benešovské voliče tím, co je přiměje, aby svůj jediný hlas dali konkrétní straně či kandidátovi? Její volební program, obličeje uchazečů, jejich vzdělání, nebo to, jestli jsou obecně vnímáni jako slušní lidé? Nebo rozhodne fenomén dneška, sociální sítě? Tradiční strany na ně příliš nedají, ty nové jsou v tomto ohledu mnohem aktivnější.

Jenže ani to možná nerozhodne. Rozhodující bude především to, kdo skutečně svůj správně vyplněný hlasovací lístek vhodí do urny, tedy kolik voličů k volbám vyrazí a jaké právě oni budou upřednostňovat záležitosti.

Na rozdíl od Benešova mají ve Vlašimi hvězdárnu. A členové tamní astronomické společnosti už nejspíš ví, jak hlasování v „hlavním městě“ Podblanicka dopadne. Už od roku 2002 je tam starostou vzděláním kantor Luděk Jeništa. A jeho pokračování na postu lídra radnice se tak nějak očekává. Platí to, i když ve Vlašimi usiluje o volební výhru dalších pět uskupení a dohromady 126 kandidátů.

Jestliže to ve Vlašimi nyní vypadá jako naprosto jasná záležitost, ještě jednoznačnější příběh lze očekávat ve Voticích, třetím z nejdůležitějších měst Benešovska.

Současnému starostovi Jiřímu Slavíkovi a jeho volební skupině Votičáci Spolu totiž „na paty“ šlapou jen tři volební strany. Jedna, KSČM, dokonce není ani s plným možným počtem 19 kandidátů a do voleb jde jen jako sedmičlenná.

