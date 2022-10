Také v Benešově, stejně jako například ve Vlašimi, hodlají vítězové voleb sestavit širokou frontu z podobně smýšlejících zastupitelů. Teoreticky by to nemělo být vůbec těžké. Vždyť stále platí už tolikrát omílané a také porušované krédo - „na vesnici se na politiku nehraje.“ Jenže i to má často své meze.

„Novou koalicí by mělo být všeobjímající společenství. To ale neznamená, že k některým uskupením nemáme a nebudeme mít vyhraněné názory, a jsou pro nás nepřijatelná,“ vyjádřil se přesně lídr VPMB a starosta Jaroslav Hlavnička.

Jaroslav Hlavnička: Starostou bych zůstal, bude-li k tomu obecná vůle

Jednání jeho skupiny, kterou vedle něj tvoří tři lékaři a tři učitelé, zahájí rozhovory se stranami podílejícími se v uplynulých čtyřech letech na vedení města. Pak přijde řada na rozhovory s třetím vzadu, uskupení Benešov pro život. Jeho lídrem je Jakub Hostek, syn starosty, který v lednu 2016 svrhnul „palácovým pučem“ vedení města ustavené na základě výsledků voleb. Benešov pro život získal jen o dva mandáty méně než VPMB. Té sice k získání nadpoloviční většiny stačí domluva s ODS, STAN a Piráty, ale pro širší koalici by se jí, jako jediná hodila právě skupina kolem Jakuba Hostka.

Ale protože není nic zadarmo, je jasné, že pro takové „partnerství“ bude potřeba také nějaká oběť. Tou by mohlo být například místo v radě města. Možná to ale nebude stačit a bude potřeba učinit „hlubší zářez.“ Mohl by mít například podobu postu místostarosty. To všechno je ale zatím jen spekulace a skutečnost odhalí teprve výsledky rozhovorů. Známy by měly být do dvou, tří dnů.

