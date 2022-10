V Benešově se čeká na soud, jednání o koalici přesto pokračují

Pokorná vnímá volební vítězství jako přesvědčivé a výrazné, Slavík považuje rozdíl jednoho mandátu za minimální a výsledky voleb vidí jako plichtu.

V podstatě jde o odlišný úhel pohledu. A podle toho nejspíše probíhají i povolební jednání. „Jednání to nejsou úplně jednoduchá,“ připustil Slavík, podle kterého by závěrečné jednání, na němž se sejdou všechny tři úspěšné volební subjekty, mělo proběhnout v pondělí 10. října odpoledne. „Věřím, že tam už dojde k dohodě,“ řekl starosta.

O tom, co se rýsuje, ale zatím konkrétně mluvit nechce. Tvrdí jen, že každá z dosud předložených variant má něco do sebe a někomu se líbí více a jinému méně. „Teď jde o to, abychom našli průnik. Osobně prosazuji dohodu a nechci vytvářet před první schůzí zastupitelstva napětí. Obzvláště proto, že všechny subjekty, mezi nimiž se nyní jedná, komunální politiku po celou dobu podporovaly,“ řekl s tím, že se snaží brzdit a krotit případné osobní averze.

Volební speciál Benešovského deníku najdete ZDE.

Pro Votice bude důležitá shoda na tom, kdo bude v čele města. Už nyní je zřejmé, že o tuto pozici bude jako lídr kandidátky, která na svou stranu získala nejvíce votických voličů, usilovat dosavadní místostarostka. „Budu se ucházet o post starostky,“ potvrdila Jaroslava Pokorná.

Jiří Slavík to hodnotí vyrovnaně. „Je to legitimní nárok někoho, kdo měl více hlasů než ti druzí,“ přiznal, ale zároveň připomněl, že vedení města pracuje jako celek. „Jsou ale i jiné varianty,“ dodal.