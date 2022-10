„Jsme před podepsáním koaliční smlouvy a všechno důležité máme vyřešené,“ uvedl v pondělí starosta města Jaroslav Hlavnička (VPMB).

Právě on bude zmiňovanou koalicí ve čtvrtek 3. listopadu, při ustavující schůzi zastupitelstva navržen na nového starostu Benešova. Jednání začne v Kulturním domě Karlov v 18 hodin.

Soud: K manipulaci s hlasovacími lístky v Benešově nedošlo, výsledek voleb platí

Překvapivé je ale jméno Hlavničkova zástupce, tedy prvního, statutárního místostarosty Benešova. Stát se jím má Jakub Hostek (38 let), jednička strany Benešov pro život. Druhým místostarostou má být znovu Roman Tichovský (ODS, toliko jednička kandidátky Spolu).

„Kompetence, které měl v uplynulém volebním období místostarosta Zdeněk Zahradníček převezme Jakub Hostek, Roman Tichovský bude dál řešit agendu jako v předešlých čtyřech letech,“ dodal Jaroslav Hlavnička a na otázku, proč tentokrát nedošlo k dohodě mezi VPMB, STAN a Piráty uvedl: „Jednání byla složitá, jednali jsme skutečně do poslední chvíle a výsledek je takový, jaký je,“ řekl.

Deník chtěl znát názor členů po volbách potenciálních koaličních partnerů na krach jednání. Pirát Daniel Netušil mobil nezvedl, ale později se omluvil prostřednictvím SMS z dovolené v zahraničí. Pro Luboše Balatu, lídra uskupení Pro Benešov s podporou Starostů byly informace zmíněné v otázce Deníku, novinkou.

„Minulé úterý jsme dostali od Volby nabídku na jedno místo v radě města a to jsme odmítli. Od té doby s námi ohledně vzniku koalice nikdo nejednal,“ uvedl s tím, že z toho, co se právě dozvěděl, si může vyvozovat pouze to, že bývalá koalice nebyla s jeho prací a prací kolegyně Jany Čechové v uplynulých čtyřech letech spokojená. Luboš Balata se přesto do role opozičníka za každou cenu dostat nechce. „Dobré nápady a názory budeme podporovat, proti těm špatným se budeme vymezovat. Rozhodně nebudeme v pozici tiché podpory všech rozhodnutí nové koalice,“ dodal.

Co ze skvělého výsledku vytěží Benešov pro život? Nestraníci se pobaví s každým

Vedle zvýšení počtu zastupitelů z 23 na 27 se rozroste ze sedmi na devět také rada města. Čtyři členy navrhne Volba. Vedle „jasného“ Jaroslava Hlavničky budou dalšími ve hře Zdeněk Zahradníček, Karel Navrátil a Petr Jandač. Ten se zastupitelem stal z pozice prvního náhradníka poté, co na mandát rezignoval ještě před ustavující schůzí lékař Josef Štěpánek zvolený jako šestý, ve dvacáté pozice. Tři radní navrhne Benešov pro život – Jakuba Hostka doplní Karel Chládek a Ondřej Pešek. Spolu pak mají v radě zastupovat Roman Tichovský a Pavel Pavlík.