Na největší kritiky z uskupení STAN a Otevřené Poříčí, zbyl jen jeden mandát.

Dlouhodobé neshody poříčských politiků šetří policie, jeden člověk je zraněný

Na otázku, co si o takovém volebním výsledku myslí a co pro něj znamená, ale odpověděl starosta. Vyjádřil přitom přesvědčení, že zmiňovaný středeční incident výsledky hlasování zásadně neovlivnil.„Myslím, že by volby i bez uvedené události dopadly stejně,“ řekl.

Právě to si Michal Stibůrek, opoziční zastupitel a neúspěšný kandidát uskupení STAN a Otevřené Poříčí si rozhodně nemyslí. „Ovlivnil to jak samotný incident, tak to, že nám nebyla umožněna distribuce našeho posledního volebního materiálu,“ je přesvědčen.

Ať to bylo tak či tak, výsledek je jasný. Přesvědčivé vítězství devětatřicetiletý starosta vnímá nejen jako obrovskou podporu veřejnosti, jíž si váží, ale také jako závazek. Pokud se při svém v pořadí pátém volebním období stane už potřetí lídrem radnice, což je téměř jisté, nebude pro něj práce pro obec nic nového. Současně také pogratuloval svým kolegům, kteří se stali zastupiteli.

„Na malé vesnici totiž volby nejsou o politických stranách, ale o osobnostech,“ připomněl s tím, že si z kauzy, byť pro něj osobně jakkoli nepříjemné, také něco odnesl. „Může to znít hloupě nebo pateticky, ale znovu se ukázalo, že vítězí slušnost, vstřícnost a pracovitost,“ tvrdí.

Starosta Čerčan prohrál na dvou frontách, na radnici končí

Sdružení Mladí pro Poříčí Plus podle něj nevedlo žádnou volební antikampaň a soustředilo se samo na sebe.

„Kampaň jsme neměli na facebooku ani internetu. Náš leták jsme zveřejnili na konci prázdnin a od té doby jsme žádnou kampaň neměli. Chtěli jsme, aby nás lidé volili, nebo nevolili kvůli naší práci, ne pro to, co slibujeme nebo co říkáme o druhých. To zabralo a ukazuje se, že je správná cesta, a my po ní jdeme už řadu let. Negativní kampaň nefunguje a soupeři se o tom v těchto volbách přesvědčili,“ dodal Jan Kratzer.

