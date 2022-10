Také ve Voticích nyní běží povolební jednání úspěšných, proto mluvit už nyní o nějakých ujednáních, není na místě. Přesto je jedno už jisté.

„Budu se ucházet o post starostky,“ potvrdila Pokorná s odkazem na volební vítězství s poměrně velkým náskokem šesti procent hlasů. Ve Voticích je nyní možných jen několik málo scénářů. Oním jazýčkem na vahách bude třetí vzadu, ČSSD. Pokud se s ní spojí vítězní Nestraníci a Starostové, bezpochyby starosta Jiří Slavík svůj post neobhájí.

Ve Voticích je starostova strana druhá, vyhrála místostarostka

Je ale také možné, že Slavík dokáže najít shodu s ČSSD. V tom případě by se spolupráce z posledního volebního období mezi jeho stranou a tou Jaroslavy Pokorné rozplynula jako pára nad hrncem.

Nakonec by tu ale mohla být klasika posledních čtyř let, kooperace Votičáků Spolu s Nestraníky a Starosty. V takovém případě by se nejspíš opakovalo personální obsazení vedení radnice z let 2018 – 2022 ale nejspíš v obráceném gardu. Pokorná starostka a Slavík jako její zástupce.

