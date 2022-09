Co pro vás vítězství ve volbách znamená?

Především bych těl všem, kteří nás podpořili, poděkovat za to, že nám dali hlas. Díky zaslouží i ti, kteří nás nepodpořili, ale alespoň k volbám přišli. Účast totiž nebyla nikterak ohromující. Těch třiačtyřicet procent je, řekl bych, na hraně. Díky však zaslouží i ti, kteří byli ochotní, šli s námi, nesli svou kůži na trh a jejichž obličeje byly na bilboardech a plakátech.

Pokud k tomu bude obecná vůle, zůstal bych ve funkci starosty. Tuhle pozici beru současně jako obrovský závazek. Protože to je práce s lidmi, není jednoduchá.

Starosta Čerčan prohrál na dvou frontách, na radnici končí

Jak těžké bude sestavit funkční zastupitelskou koalici?

Nejdříve tuhle záležitost musíme probrat v rámci naší Volby pro město. Pak se budeme domlouvat s partnery, kteří s námi dosud koalici tvořili. Nová koalice by mělo být všeobjímající společenství. To ale neznamená, že k některým uskupením nemáme a nebudeme mít vyhraněné názory. Jmenovat nebudu, ale některá jsou pro nás nepřijatelná.

Při vzpomínce na situaci v už bývalém zastupitelstvu ale není těžké jména dosadit, že?

Dá se to z toho odvodit.

Kdy s rozhovory o vzniku koalice v zastupitelstvu začnete?

Jako VéPéeMka budeme mít schůzi a postup si musíme nechat projít hlavou. Při tom musíme propočítat, jaké obsazení můžeme ostatním partnerům nabídnout.

