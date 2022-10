K porušení volebního zákona došlo podle jeho tvrzení hned v šesti benešovských volebních okrscích. Vyplývá to prý z toho, že tam počítali hlasy déle než jinde. Příčinu přitom spatřuje v tom, že se do sčítání nezapojili všichni členové okrskové volební komise, ale jen někteří.

Navíc se Jiří Karásek domnívá, že existuje, jak uvádí, „vysoká míra důvodného podezření, že postup vybraných členů okrskových volebních komisí směřoval k přímému ovlivnění výsledků voleb (či hlasování) cílenou manipulací s hlasovacími lístky, jejich nezákonných úprav, zničení či nesprávné sčítání, jakož i k úpravám či manipulaci se zápisy o výsledku hlasování.“

Uvedl rovněž, že posledním zvoleným, sedmadvacátým zastupitelem byl Jakub Nabi z kandidátky Pro Benešov s podporou Starostů. Míní přitom, že výsledek sčítání neodpovídá skutečně odevzdaným hlasům jednotlivým kandidátům. A kvůli tomu se prý mezi zastupitele nedostala Pavlína Kalinová, kandidátka Společně pro Benešov - ANO 2011 a NK.

Soudu pak předkládá své propočty podle D’Hondtovy metody, podle níž by v případě, že by uskupení Společně pro Benešov - ANO 2011 a NK obdrželo o 51 hlasů více, na což by stačili jen dva voliči, kteří by volili kandidátku jako celek, obdržela by o jeden mandát více. Karásek proto chce, aby soud vyslovil neplatnost hlasování v benešovských volbách. V případě, že pro to neshledá naplnění podmínek, aby jako náhradní řešení vyslovil neplatnost volby kandidáta, tedy Jakuba Nabiho.

S takovou žalobou se ale neztotožňuje právník Milan Hoke, zvolený z kandidátky Obnova. Také proto soudu doručil své vyjádření k návrhu Jiřího Karáska. Současně justici připomněl, že se žaloba týká i jeho.

„V případě, že se navrhovatel chce dovolávat neplatnosti hlasování při volbách do zastupitelstva Benešova, pak mohu být (teoreticky) dotčen ve svých právech,“ píše soudu a následně připomíná, že v případě, že by ho soud nepovažoval za takovou osobu, musel by o tom vydat usnesení. „To soud neučinil a naopak se mnou jako osobou na řízení zúčastněnou jedná. To je pro mě velmi významné,“ řekl Hoke.

Právník také zpochybnil Karáskovu žalobu. Podle něj ve věcech volebních stížností připadají v úvahu tři způsoby zásahu do výsledků voleb – neplatnost volby kandidáta, neplatnost hlasování a neplatnost voleb. „U návrhu na neplatnost hlasování jsou v rozporu skutková tvrzení týkající se výhradně šesti volebních okrsků a konečný návrh, který lze vykládat i tak, že se navrhovatel domáhá vyslovení neplatnosti hlasování ve všech okrscích,“ uvádí Milan Hoke.

Konstrukce návrhu žaloby je podle něj nečitelná, když se na jednu stranu domáhá neplatnosti hlasování ve volbách ve vyjmenovaných okrscích a pro případ soudem nevyslovené neplatnosti hlasování se domáhá vyslovení neplatnosti volby kandidáta Jakuba Nabiho. „V tomto smyslu považuji návrh za nedůvodný,“ shrnul.

Ke kterému názoru bude mít rozhodnutí krajského soudu blíž a jaké z toho vyplynou závěry pro výsledky voleb v Benešově, by mělo být oznámeno do 25. října. Teprve po vynesení verdiktu bude moci starosta Benešova Jaroslav Hlavnička svolat ustavující schůzi zastupitelstva. Jeho členové se to musí dozvědět nejméně deset dnů předem.

V podobné situaci se Benešov ocitl i v roce 2018. Tehdy soud výsledky voleb potvrdil, ale ustavující schůze zastupitelstva se kvůli prověřování konala až téměř padesát dnů po vyhlášení jejich výsledků.

