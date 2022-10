„Rád bych dosáhl toho, aby ze sboru nebyla koalice a opozice, ale jednotné zastupitelstvo, jak se nám to podařilo v posledním volebním období,“ vysvětlil své představy starosta.

Ve Vlašimi vyhrálo starostovo uskupení, místostarosta je náhradníkem

Zda je dokáže také naplnit, bude jasné právě až z výsledků rozhovorů. Při nich se Volba sejde i s druhou nejsilnější stranou, což jsou, stejně jako v roce 2018, Nezávislí. Tehdy brali 12 procent hlasů a tři křesla. Tentokrát jim voliči přisoudili téměř 21 procent a dva mandáty navíc. Lídrem je stále kantor Petr Martínek.

Z listiny úspěšných, tedy zvolených kandidátů, po téměř čtvrt století zmizelo jméno Karla Kroupy. Lidovec zastával dlouhé roky funkci vlašimského místostarosty. A pokud se mandátu nevzdá geodet Josef Slunečko, jediný zvolený člen KDU-ČSL, zůstane Kroupa jen jedničkou listiny náhradníků.

Senátní volby: Starosta Vlašimi v obvodu číslo 40 do druhého kola nepostoupil

Kdo by jeho místostarostovské křeslo měl získat? Mohl by to být právě například Petr Martínek, jehož strana by pak zajistila s Volbou pohodlnou nadpoloviční většinu v zastupitelstvu? „Musíme vycházet z výsledků voleb a i o této variantě budeme jednat. Musím se ale napřed seznámit s názory, postoji či požadavky všech stran,“ dodal Luděk Jeništa.

