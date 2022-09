„Přesto mě lidé zvolili a stal jsem se starostou. Přes další práce pro rozvoj obce přišla řada na změnu územního plánu až v roce 2016 a tím začala veřejná diskuse,“ vysvětluje starosta Martin Richter.

A se změnou ÚP pak přišlo to, na co opozice upozorňovala. Ze stavebně nevyužitelných pozemků v lokalitě Velký Barochov s rozlohou téměř deseti hektarů se stalo místo, kde by měli stavět domy noví obyvatelé obce.

Změna územního plánu

Sám Richter hájí záměr tím, že se jedná o jednu z posledních lokalit, kam se obec může rozšiřovat. Druhá strana to však rozporuje tvrzením, že je na území Čerčan ještě dalších 85 volných stavebních pozemků a ty by měly dostat přednost před zastavěním Velkého Barochova. Tato lokalita má podle nich sloužit především pro odpočinek obyvatel a její zastavění může přinést obci potíže – s dopravou, školou i školkou, lékařskou péčí… Přesto zastupitelstvo odhlasovalo změnu ÚP.

„Málokdo tehdy věděl, o jak velké rozšiřování má jít. Kvůli oněm změnám vlastně dosud nebyl odsouhlasen celý územní plán,“ tvrdí Jan Vyskočil, člen spolku Čerčany v obraze vzniklého v létě 2019, jehož členové jsou velkými Richterovými oponenty a který se zasadil o rozpoutání diskuse o chystaných změnách.

To nakonec vyústilo až ve vyhlášení plebiscitu při volbách 2022, i když iniciátoři chtěli referendum prosadit už pro volby do sněmovny v roce 2021. Otázky pro lidové hlasování jsou jen dvě a díky podpisům devíti stovek občanů, které sehnal spolek Čerčany v obraze, referendum nakonec schválil i nejvyšší orgán obce, zastupitelstvo.

„Souhlasíte se zákazem zařazování dalších ploch o velikosti větší než 10 000 m² v okolí zastavěného území obce Čerčany do územního plánu jako ploch bydlení?“ zní první z dotazů referenda.

Ten druhý pak cílí přímo na záměr vlastníků pozemků: „Souhlasíte s vypuštěním plochy „Velký Barochov“ ze zastavitelného území v rámci územního plánu obce Čerčany a s jejím ponecháním v nezastavitelném území?“

Jak uvedl Martin Nerad, předseda spolku Čerčany v obraze, ale také dvojka kandidátky Čerčany v obraze, SNK, už samotné vyhlášení referenda považuje za vítězství.

„Jsme rádi, že se nám to za tři a půl roku práce povedlo. Lidé se budou moci rozhodnout, jakým směrem se bude obec rozvíjet,“ tvrdí.

Rozhodnou občané

Starosta Čerčan Martin Richter, který je jedničkou kandidátky Občané Čerčanska, SNK je s konáním referenda smířený. „To, že výstavba domů na Velkém Barochově, kde protistrana hájí své vlastní zájmy, poškodí Čerčany, je nesmysl. Ať o tom občané rozhodnou,“ dodal.

Hlasovací lístky referenda získají voliči až ve volebních místnostech. Ale samo jeho konání nic neznamená. Pro jeho platnost je nutné, aby se ho zúčastnilo nejméně 35 procent voličů zapsaných na volebních seznamech. V Čerčanech, kde jich žije 2270 lidí, to znamená účast nejméně 795 z nich.

Aby se výsledkem referenda radnice musela řídit, musí se pro vyslovené otázky kladně vyjádřit nadpoloviční většina hlasujících a to musí být zároveň nejméně čtvrtina z celkového počtu oprávněných voličů. To v případě Čerčan znamená 568 lidí.

